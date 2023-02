Hányan vagytok, hol teleltek, fülesbaglyok?

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület beszámolója szerint az idei felmérésben a lakosság mellett az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztálya, helyi csoportjai, munkatársai és önkéntesei, a nemzetipark-igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálata, más civil szervezet, óvodák és iskolák, összesen 386 felmérő vett részt.

Ennek köszönhetően Magyarország összes vármegyéjéből és a fővárosból is érkeztek megfigyelési adatok. Eszerint a számolás idején

legalább 550 településén, 957 helyszínen, 9975 erdei fülesbagoly telelt.

Persze semmi meglepő nincs abban, hogy Közép-Európa egyik leggyakoribb, Magyarország leggyakoribb bagolyfajával ilyen sokan találkoztak az elmúlt időszakban. A 2020-ban az év madarának választott erdei fülesbagoly a Dunántúlon és az Alföldön egyaránt elterjedt, télire az állomány fel is szaporodik, mert északabbról is érkeznek egyedek. Hazai állománya a szakértők szerint stabil. A közepes nagyságú bagoly testhossza 35–40 centiméter, szárnyfesztávolsága 90–100 centiméter, testtömege pedig 220–435 gramm közötti. Könnyű megfigyelni őket, hiszen jól látható tollfüleik és nagy, narancsvörös szemeik már az óvodáskorú gyermekek számára is könnyen megismerhetővé teszik a fajt. Nem véletlen, hogy az MME felhívására több óvoda is csatlakozott a felméréshez!

A népszerű civil egyesület szerint a legfrissebb adatsor legmegdöbbentőbb következtetése a baglyok által elpusztított kis rágcsálók csillagászati száma. Mivel egy-egy erdei fülesbagoly legalább napi átlag 2-3 egér vagy mezei pocok méretű zsákmányállatot kebelez be, a kicsivel több mint három téli hónap 100 napos telelési időszakával számolva, a felmérés alapján biztosan Magyarországon tartózkodó 9975 bagoly

minimum 2 493 750 példány mezőgazdasági kárt is okozó rágcsálót pusztít el az idei telelési időszakban.

A szakemberek szerint ennyi mezei pocok méretű zsákmányállat össztömege (25 grammos egyedenkénti átlagtesttömeggel számolva): több mint 62 tonna!

Az MME megjegyzi, hogy a mezőgazdaság számára hatalmas károkat okozó egerek és pockok ellen nem kell drága és a környezetre is veszélyes irtószerekkel védekezni, mert a baglyok teljesen ingyen, biológiai úton, plusz-környezetterhelés nélkül távolítják el a földekről őket.

A nagy országos fülesbagoly-felmérésből egyebek mellett kiderült az is, hogy

Magyarországon Túrkevét kedvelik leginkább a fülesbaglyok: 555 egyedet számláltak meg a településen;

a második legkedveltebb helyük idehaza (337), majd Dévaványa (323), Hódmezővásárhely (216), Karcag (179), Tiszavasvári (152) a sorrend;

Budapesten összesen 7 kerületben 10 erdei fülesbaglyot találtak.

Túrkeve már évek óta a telelő baglyok paradicsoma, erről tanúskodik egy 2018-as videó is:





(Borítókép: erdei fülesbaglyok [Asio otus] gyülekeznek Szolnokon a Széchenyi lakótelep egyik panelházakkal körülvett parkjában 2010. január 5-én. Az éjszakai ragadozó madarak telente előszeretettel húzódnak be lakott területekre, ahol védett fákon olykor nagyobb csapatokba verődve pihennek. Fotó: Bugány János / MTI)