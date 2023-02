A magyar diplomácia legújabb csodafegyvere: a lángos

A magyarországi látogatás zárása egy Duna-parti vendéglőben rendezett fogadás volt Vang Ji tiszteletére. Ennek végén a magyar külügyminiszter és kínai kollégája a népes delegációval együtt elsétált az egyik Duna-parti lángosos büféjéhez, ahol a lángos alapszortimentjével várták őket – a választék magyarul és kínaiul is olvasható volt –, vagyis lehetett sima, sajtos, tejfölös vagy sajtos-tejfölös lángost rendelni. Vang Ji rögtön all in egy jól megpúpozott sajtos-tejfölös lángosra nevezett be.

Követte őt Szijjártó Péter is, aki a fokhagymától ugyan eltekintett, de adagban ugyanazt kérte, mint kínai kollégája. Csendes egyeztetés a lángos fölött, majd amikor elfogyott, a delegációk búcsút vettek egymástól, és a kínaik elindultak szálláshelyükre.

Miért eszik lángost a kínai diplomácia irányítója?

Ezt a kérdést tette fel az Index Szijjártó Péternek, miután a hivatalos program véget ért. A külügyminiszter azt mondta, ez már a tizenötödik alkalom, hogy találkozott a Kínai Kommunista Párt Központi Külügyi Bizottságának igazgatójával, és ennyi idő után már tudta, a veterán politikus rajong a magyar lángosért. Éppen ezért nem ebédre ettek magyarosat, külön programot szervezett lángosozással.

Arra a kérdésre, hogy miről volt szó a kétoldalú megbeszéléseken, a magyar külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági krízis idején „Magyarország minden nehézség ellenére is növekedési pályán tudta tartani a bruttó hazai termékét, és ez azért sikerülhetett, mert Magyarország éllovas szerepet tölt be az európai gazdaság átalakulása szempontjából vezető iparágban, az átalakulóban lévő autóiparban”.

„Ez nagymértékben köszönhető annak, hogy a kínai vállalatok egyre nagyobb mértékben ruháznak be Magyarországon, és a magyar gazdaság valaha volt legnagyobb beruházását is tavaly, a világgazdaság fekete évében jelenthettük be, ami egy kínai beruházás, ezért is jár a köszönet” – jelentette ki.

Az Index érdeklődésére a külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a kínai államtanácsos kinyilvánította: Peking nagyra értékeli, hogy a magyar kormány „Kína-barát politikát” folytat, bizonyos ügyekben támogatást nyújtva a nemzetközi fórumokon. Szijjártó Péter felhozta az ukrajnai háború kérdését, megismételve, hogy Magyarország és Kína is a béke pártján áll, és kész együttműködni minden olyan állammal, amely a konfliktus diplomáciai rendezésében érdekelt.

Szijjártó Péter hozzátette még: több mint nyolc évbe telt, de sikerült a két ország között hosszú távú, valóban stratégiai, valóban átfogó és valóban partnerség viszonyt kialakítani.

