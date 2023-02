Nagyon egymásra hangolódott a kínai és a magyar külügyminiszter

A széles körű magyar–kínai együttműködésből Magyarország már eddig is sokat profitált – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter, aki Budapesten, a külügyminisztériumban fogadta Wang Yi államtanácsost, korábbi kínai külügyminisztert. Ez már a tizenötödik alkalom volt a két ország miniszteri szintű találkozóinak sorában.

A magyar fél szerint a stratégiai együttműködés lehetővé tette hazánk számára, hogy a válságokból hazánk mindig megerősödve jöhessen ki, ebben pedig kulcsfontosságú volt a magyar–kínai együttműködés. Példaként említette a koronavírus-járványt, melynek idején orvosi eszközöket és oltóanyagokat vásárolhatott Magyarország Kínától.

Most, amikor a világ háborús gazdasági válságban van, Magyarország gazdasága mégis növekedési pályán tud maradni, mert az európai gazdaság átalakulása szempontjából vezető iparágban éllovas szerepet töltünk be, és ez nagymértékben köszönhető annak, hogy a kínai vállaltok egyre nagyobb mértékben ruháznak be nálunk. A magyar gazdaság valaha volt legnagyobb beruházását – amit a világgazdaság fekete évében jelentettünk be –, ami egy kínai beruházás, ezért is jár a köszönet