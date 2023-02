Autósok, figyelem: fontos újítás jöhet a fővárosban

Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár a hétvégi halálos budapesti baleset után arra tett javaslatot, hogy sebességmérő kamerákat kellene felszerelni a város több pontján is. Egy New York-i felmérés szerint az autósok sokkal jobban betartják a sebességhatárokat, ha mérnek a kamerák.

Mint megírtuk, halálos baleset történt vasárnap hajnalban Budapesten, a Harminckettesek terén. Egy autó a villamosmegállóban ütött el egy ott várakozó fiatal nőt, aki belehalt sérüléseibe.

Az esettel kapcsolatban Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár megjegyezte, hogy a magyarországi városokban is olyan sebességmérő kamerákat kéne kihelyezni, mint amilyenek New Yorkban is vannak. Mint írta, az autósok sokkal jobban betartották a sebességhatárokat, amikor mértek a kamerák.

Egy akkoriban készült jelentés kimutatta, hogy a városi sebességtúllépés a halálos balesetek 80 százalékáért felelt New Yorkban, de ahol volt kamerás mérés, ott 72 százalékkal kevesebb alkalommal történt sebességtúllépés. A kamerák által elkapott gyorshajtóknak pedig több mint a fele egy alkalom után többször nem kap bírságot – tehát a kamerák visszatartó ereje igazolt

– írta a közösségi oldalán.

Az adatok nyomán végül módosultak a szabályok: tavaly nyár óta 24 órában és mindennap működik mind a 2000 darab sebességmérő kamera New York városában – tette hozzá.

Megjegyezte azt is, hogy a sajtóhírek szerint a gyorshajtás komoly szerepet játszott a körúton a villamosra várakozás közben halálra gázolt lány esetében is a hétvégén. Úgy véli, „városainkban jócskán van teendő, hisz azt a kész technológiát, amit a gyorsforgalmi utakon és az országos főúthálózaton ma már alkalmazunk, a városainkban nem”.

Az önkormányzatok vagy lakóközösségek finanszírozhatnák

Vitézy Dávid szerint ha a kamerák telepítése túl nagy beruházás is lenne a rendőrségnek, akkor az önkormányzatok vagy egyes lakóközösségek finanszírozhatnának a rendőrség számára olyan kamerákat, amik akár sebességet mérnek, akár csak a szabálytalan kanyarodást, buszsávhasználatot, megállást rögzítik. Így a rendőrség rendszereibe bekötve automatizált bírságot tudnának kiállítani a rendszám alapján.



Hozzátette: a bírságok egy kis százalékának visszatérítésével pedig ez a beruházás meg is térülhet idővel a kamerát finanszírozók számára.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere nemrég közölte, a rendőrséggel közösen kezd dolgozni azon, hogy a vasárnapi balesethez hasonló eset többé ne fordulhasson elő.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)