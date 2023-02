Minden olyan elmúlás értelmetlen, megmagyarázhatatlan, feldolgozhatatlan, amely hirtelen rövidíti le valakinek az életét. Ilyen annak a fiatal lánynak is a tragédiája, aki a hét végén a Harminckettesek terén vesztette életét vétlen áldozatként egy közúti balesetben.

A gyász ilyenkor különösen mély, amelyet megérteni csak azok tudnak, akik átélik. Gondolatban azt reméljük, talán ez volt az utolsó, hiszen senki sem érdemli meg, hogy sokkolóan keveset éljen vagy hogy túlélőként egy pillanat alatt szakadjon rá a letaglózó gyász.

Zéró tolerancia

Ilyenkor igazán nincsenek szavak, gondolatban sokan végigpörgetik, mi kellett volna ahhoz, hogy ez a tragédia se következzen be. Az időt visszaforgatni még nem tudjuk, csak arra lehet figyelni, mit lehetne tenni azért, hogy az ehhez hasonló esetek bekövetkeztét a minimálisra lehessen csökkenteni.

Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely február 19-én tett Facebook-bejegyzésében megírta: azon fognak dolgozni a rendőrséggel közösen, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő. Megkérdeztük a Budapesti Főpolgármesteri Hivatalt, hogy személyes találkozót kérjünk Karácsony Gergelytől. Válaszul egy Facebook-poszt linkjét kaptuk, majd újbóli kérdésünkre annyit válaszoltak immár szóban: amint valamilyen fejlemény lesz az ügyben, tájékoztatják lapunkat, és ha további kérdéseink lennének, tegyük fel, válaszolni fognak rá.

Bízva az ígéretben összefoglaljuk a főpolgármester úr posztját, aki azt írta: Budapesten nullára kell csökkenteni a halálos közúti balesetek számát. Ebben egyetértett Terdik Tamás vezérőrnaggyal, Budapest rendőrfőkapitányával, akivel a hétfői találkozón áttekintették, milyen lépések szükségesek a fővárosi közlekedésbiztonság erősítéséhez.

Ebben én a zéró tolerancia elvét vallom: több lépésben igenis elérhető cél, hogy senki ne haljon meg közúti balesetben Budapesten

– fogalmazott Karácsony Gergely.

Hozzátette: mindez sajnos nem hozhatja vissza a hétvégi tragikus balesetben elhunyt fiatal lány életét. A főpolgármester szerint a balesetek súlyosságának elsődleges tényezője a sebesség, minden jel szerint ennek volt szerepe a vasárnap hajnalban történt tragédiában is. A gyorshajtás megelőzésére és szankcionálására is alkalmas az éjjel-nappal működő sebességmérő kamerarendszer kiépítése a városon belül, ebben az elsődleges feladat a rendőrségé, de van teendője a fővárosi közútkezelőnek is, közöttük felgyorsítják az együttműködést.

Emellett elkészítették a főváros közlekedésbiztonsági stratégiáját, azokat a városfejlesztési lépéseket, amelyekkel a közúti biztonság erősíthető. Megkezdték a stratégia szakmai egyeztetését, többek között az Autóklubbal is tárgyaltak.

A véleményüket figyelembe vesszük, és ennek alapján a stratégiát már ezen a héten nyilvánosságra hozzuk, hogy elkezdjük a párbeszéden alapuló városvezetés elveinek megfelelően a szélesebb körű társadalmi egyeztetést. Az így véglegesülő közlekedésbiztonsági lépések végrehajtását kiemelt prioritásnak tekintem

– zárja bejegyzését Karácsony Gergely. A budapesti főpolgármester későbbi bejegyzésében kijelentette: addig is a legfontosabb célkitűzés, hogy a fővárosban közúti balesetben megsérült vagy elhunyt közlekedők számát radikálisan csökkentsék. A cél egy olyan Budapest, ahol 2030-ig 50 százalékkal mérséklik a közúti közlekedés súlyos sérültjeinek és halálos áldozatainak számát, 2050-re pedig nullára csökkentik ezeket az adatokat.

Ezzel az intézkedéssel 2050-ig közel ezer ember életét menthetjük meg

– írja Karácsony Gergely.

Írásban feltettük kérdésünket a főpolgármesteri hivatalnak, mit ért egészen pontosan zéró tolerancia alatt Karácsony Gergely. Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Azonnali intézkedések

A Budapesti Rendőr-főkapitányságnak (BRFK) is elküldtük kérdéseinket Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és Terdik Tamás vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya hétfői találkozójával kapcsolatban, ahonnan az alábbi válaszokat kaptuk.

A BRFK elkötelezett a közúti közlekedési balesetek számának csökkentése mellett, ezen belül pedig abban, hogy a főváros utcáin ne történjen halálos baleset. A balesetek megelőzésére tett fellépés első lépéseként a Budapesti Rendőr-főkapitányság négy úgynevezett traffibox kihelyezését kezdeményezte.

A Budapest Közút Zrt. közreműködésével két fix sebességmérő készüléket terveznek a repülőtérre vezető gyorsforgalmi útra, egyet-egyet pedig a XXI. kerületi Weiss Manfréd útra és a 6-os számú főút XXII. kerületi szakaszára. A helyszínek kiválasztásában a korábbi személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számát és súlyosságát vették figyelembe.

A BRFK rendszeresen tart általános közlekedésrendészeti ellenőrzéseket, valamint külön célellenőrzéseket a többi közlekedőre veszélyt jelentő járművezetők – így a gyorshajtók és az ittas vezetők – kiszűrésére. Az ellenőrzésekhez nemcsak rendőri jelleggel ellátott szolgálati gépkocsikat és motorkerékpárokat, hanem civil jellegű járműveket és kamerás drónokat is igénybe vesznek.

A VÉDA-rendszeren belül Budapesten a Nagykőrösi út, az M3-as és az M1–M7-es autópálya bevezető szakaszán a ki- és bevezető oldalon egyaránt üzemel fix telepítésű Komplex Közlekedési Ellenőrző Pont (KKEP) A Budapesti Rendőr-főkapitányság emellett 13 változtatható helyzetű KKEP eszközt üzemeltet.

A főváros önálló projektként két további sebességmérő készüléket telepített a Váci út XIII. kerületi szakaszára, amelyeket a rendőrségi feldolgozórendszerbe integráltak.

Emellett fontosnak tartjuk a figyelemfelhívást is

– zárják a lapunknak eljuttatott közleményt.