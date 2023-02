Dobrev Klára kilépett az árnyékból, naftalinszagú elitről és diktatúráról beszélt

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke február elején tartotta évértékelő beszédét, ma Dobrev Klára állt színpadra.

„Sok dolgunk van, sok feladatunk van, és elég nagy munkába vágtuk a fejszénket, de talán az első, amit végig kellene gondolni, hogy mitől lesz az emberek sokasága egy néppé” – kezdte beszédét Dobrev Klára.

Az árnyék-miniszterelnök egy nép létének az alapfeltételei közé sorolta az emlékek közös örökségét, a jelen közös akaratát, valamint azt a szándékot, hogy a jövőben is nagy tetteket hajtsanak végre.

A politikus leszögezte: a nagy tettek ma nem azt jelentik, hogy „dicsőséges nagyurak pökhendien sétálnak a történelem színpadán”, és azt képzelik magukról, hogy fontosak, „mi mindannyian, tízmillió magyar állampolgár közös akarata, akkor válik ez a közös akarat tetté, ha mind a tízmillióan akarjuk. Ha senki nem érzi úgy, hogy elfelejtették, kirekesztették”.

Egy nemzet vezetőinek kutya kötelessége tízmillió magyart együtt és mindenkit külön-külön is részesévé tenni az országnak, ez egy felelős kormány feladata

– fogalmazott Dobrev Klára, hozzátéve: van a múltunkban valami, ami összeköt minket, amit ezer évvel ezelőtt akartunk, és ma is, ez az európaiságunk, „Szent Istvántól a törökök kiűzéséig egészen az uniós csatlakozásunkig ezzel álmodtunk, és megtanultuk, a gyerekeinknek is tanítjuk, Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk”.

Amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, úgy éreztük, nemcsak a térkép szerint vagyunk részei Európának, hanem tényleg ott vagyunk – folytatta Dobrev Klára, aki úgy látja, hogy tisztességes, kiszámítható, biztonságos életet akartunk.

Az EP-képviselő szerint 2010 környékén, amikor már túl voltunk a rendszerváltás okozta sokkon, a nagy világgazdasági válságon, amikor pénzbőség volt, történelmi lehetőséget kapott az ország az euró bevezetésére, az egészségügy, az oktatás rendbetételére,

egy baloldali kormány ezt megtette volna, egy középszerű kormány is képes lett volna arra, hogy megtegye. Orbánék nem voltak rá képesek, ezért is kell menniük.

„Ellenállás kell a rendszerrel szemben”

Dobrev Klára arról beszélt, hogy az uniós pénzekből nem európai jólét lett, hanem a milliárdosok számára kastélyok lettek, „vittek mindent”. A népnek meg mi jutott? – tette fel a kérdést, majd meg is válaszolta:

nemzeti giccsbe öltöztetett hamis prófétaság.

Az árnyék-miniszterelnök szerint a feladat most a következő: az ország ne veszítse el az utolsó esélyét arra, hogy európai Magyarországot és jólétet építsenek.

„Hányszor mondták el, hogy végső vereséget akarnak mérni az európai gondolatra?” – kérdezte Dobrev Klára, aki szerint most az uniós és a NATO-tagságunkat támadják. Azt is mondta: megpróbálják rávenni a magyarok egy részét, hogy mondjanak le az ezeréves európai magyar államról.

Hozzátette: tudja, hogy vannak, akik már belefásultak, elfáradtak, és sokan elmentek Nyugatra. Dobrev Klára szerint azonban van remény, van alternatíva, lehetünk még európai Magyarország. Ezt a reményt kell elvinni mind a 10 millió magyarnak. Kifejtette: akkor van igazán nagy bajban egy ország, egy nép, ha nincs alternatíva, ha egy nemzet kötött pályán száguld a szakadék felé, és nincs, aki megállítsa.

Igenis, van olyan erő, akivel összefogva más irányba lehet vinni a szerelvényt, ezért hozták létre az árnyékkormányt – hangsúlyozta az árnyék-miniszterelnök.

Elhozzuk a reményt – szögezte le Dobrev Klára, majd arról beszélt, hogy ez a különbség a reményvesztettség és az ellenállás között, az elégedetlenség, a bajszunk alatti mormogás nem visz előrébb. Mindenkit arra bátorít, hogy ellen kell állni, ellenállás kell a rendszerrel szemben.

Miért vagyunk a NATO tagja?

Dobrev Klára elmondta, hogy tavaly február óta mindenkinek a béke jut az eszébe. Sajnos azonban nem dőlhetünk hátra a képzeletbeli történelmi karosszékben, szerinte a mai orosz vezetés, lényegét tekintve, az egykori szovjetbirodalmat akarja visszaállítani, utóbbi keserű történelmi tapasztalatokat jelent a magyarok számára.

A leghatékonyabb módja a békének: a megelőzés. Ehhez azonban két dolog kell. Az egyik: a nemzetközi közösséggel el kell érni, hogy Putyin ne nyerhesse meg a háborút. A másik: el kell érni, hogy soha senkinek ne forduljon meg a fejében Magyarországot megtámadása. Mindezeknek az a garanciája, hogy a világ a legerősebb szövetségének vagyunk a tagjai. Azért vagyunk a NATO tagja, hogy az megvédjen minket.

Dobrev Klára hangsúlyozta: a NATO még soha nem indított területszerző háborút, ugyanakkor a szövetség minden egyes tagja ott áll felsorakozva, hogy megvédje Magyarországot. Az árnyék-miniszterelnök szerint ezeréves történelmünk során soha nem voltunk még ennyire biztonságban, mint most. „És valaki ezt kockára tenné?” – kérdezte Dobrev Klára.

„A Pál utcai fiúkból ismert Pásztorok uralkodnak ”

Dobrev Klára szerint

nem történelmi szükségszerűség, hogy mindig a gonosz és végül a vesztes oldalon kell állnunk. Nem valami sajátos magyar balsors, hogy a végén mindig mi voltunk a gonosz utolsó csatlósa. Nem. Ezt mindig az ország vezetői tették meg, a múltban is ők voltak a bűnösök, és most is a Fidesz-kormány politikája az, ami a lehető legsúlyosabb veszélyt jelenti Magyarország békéjére.

Az árnyék-miniszterelnök azzal folytatta, hogy az európai biztonság többet jelent a békénél, a hétköznapok biztonságát is jelenti, „ami tegnap megvolt, abban biztosak lehetünk, hogy ma is meglesz, és holnap jobb lesz”. Úgy gondolja, hogy „a Pál utcai fiúkból ismert Pásztorok uralkodnak, akik egyet tudnak: einstandolni. Visznek mindent, trafikot, földet, gyárat, magánnyugdíjat, bármit, ami az eszükbe jut. Milliók számára létbizonytalanságot teremtenek. Ez az a félelem, a lecsúszástól való szorongás, ami olyan régi közép-európai útitársunk”.

A XXI. században, 2023-ban hihetetlen mennyiségű uniós támogatás után hogyan tűnhetett el a hétköznapok biztonsága? – tette fel a kérdést, leszögezve: nincs háborús infláció, nincs szankciós infláció, hanem „az Orbán-rendszer árát fizetjük meg. Naftalinszagú, vaskalapos elit uralkodik rajtunk, aki gondolkodásban a XIX. századból maximum a Horthy-rendszerig jutott el”.

Dobrev Klára hangsúlyozta: „Nem az olcsó és kiszolgáltatott munkaerőre van szükség az európai jóléthez, hanem hogy vége legyen ennek a vaskalapos világnak”. A versenyképességi előrelépéshez sok szakpolitikai intézkedésre van szükség, adózástól a támogatáson át a monetáris politikáig, ezen dolgozik az árnyékkormány, „de nem egy jogszabályváltozás fogja jelenteni a jövőt, hanem annak felismerése, hogy sikeres ország csak sikeres emberekből lehet, hogy Magyarország legnagyobb értékét a benne élő emberek jelentik, nem a multikkal kell stratégiai partnerséget kötni, hanem az itt élő emberekkel”.

Siker vagy tragédia, ez a választás

Dobrev Klára szerint a kormány egyik legnagyobb szégyene, hogy a magyar munkabérek nemhogy felzárkóztak volna, hanem még le is szakadtak. Európában az utolsó előtti helyen állnak a magyar bérek. Ez az Orbán-kormány hibája, és nem arról van szó, hogy a magyarok kevesebbet dolgoznak. A magyar munkások magas színvonalon, jó teljesítményt tudnak nyújtani – fejtette ki az árnyék-miniszterelnök.

A feladatokról azt mondta, az első: a bérek felzárkóztatása, ezért kellett európai minimálbér. A DK is támogatta, az Orbán-kormány nem akarta, de Dobrev Klára szerint legyőzték őket, és másban is le fogják győzni a kormányt.

A siker azonban nemcsak a béreket jelenti, az is szükséges, hogy mindenki biztonságban érezze magát. Mindenki számíthasson arra, hogy a gyereke olyan tudást fog kapni, amitől okos és sikeres lesz, bármilyen szakmát is választ magának.

Ugyanakkor az oktatás nemcsak a sikerről és a gazdaságról szól, hanem az igazságtalanságról. Dobrev Klára kiemelte: Orbán világában meghatározó, hogy egy gyermek milyen családban születik, és most hét generáció kell a felzárkózáshoz, Indiával vagyunk egy szinten. Ki kell hozni a gyermekekből a legtöbbet. Nálunk ez nem valósult meg, minden 7 éves gyermek szeme csillog, mindegy, hol született, ennek ellenére a gyerekek jelentős részét elveszítjük.

Az árnyék-miniszterelnök idézte Szent-Györgyi Albert szavait: „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” A „vaskalapos társaságnak” nevezett kormánynak Dobrev Klára azt üzente: meg fogják megbuktatni, mert az a teljesítmény, amit nyújt, az értékelhetetlen.

Tett egy ígéretet a nyugdíjakról

Dobrev Klára azzal folytatta, a mindennapok biztonságához többek között arra is szükség van, hogy ha betegek vagyunk, meg tudjunk gyógyulni, vagy például ne kelljen szorongatni a nyugdíjas évektől. Az árnyék-miniszterelnök úgy véli, nem attól lesz jó politikus valaki, ha jó beszédeket mond, hanem attól, ha tud hallgatni, figyelni, megérteni az emberek szavát. Ő egyébként a beszélgetést szereti a legjobban a politikában, ezért a színpadra hívott egy 76 éves nyugdíjas tanárnőt, aki arról beszélt, hogy sokat változott az életük a rossz irányba.

Dobrev Klára abban hisz, hogy nem elég csak a béreket emelni. Egy nemzetközi elemzés megmutatta, hogy azok az országok a legsikeresebbek, ahol nem szakad szét a társadalom kulturálisan és szociálisan, ahol a társadalom, az ország állampolgárai nemcsak családban és munkahelyen, hanem sok közösségben élnek együtt, sok civil szerveződés van. Olyan országot akar, amiben senkit nem rekesztenek ki, „ez a társadalmi igazságosság legfontosabb feladata”.

A politikus beszélt arról is, hogy „a nyugdíj nem valamilyen juttatás, amit kénye-kedve szerint osztogathat a kormány, a nyugdíj egy alapvető jogosultság, ami egy ledolgozott élet után jár az embernek”. Azt ígérte, baloldali kormányként visszaállítanák a nyugdíjak alkotmányos védelmét. Az európai biztonsághoz sorolta a jogbiztonságot is, ezután egy jogásszal beszélgetett a színpadon.

Diktatúra van

Dobrev Klára szerint millióknak az a nyomasztó érzése, hogy a fejük felett hoznak meg súlyos döntéseket, kihagyják őket a döntésekből, miközben „a rákosi érára emlékeztető módon dől a propaganda”. Hangsúlyozta: fontos a demokrácia és a jogállam helyreállítása.

Szerezzük végre vissza a jogunkat a saját életünk feletti ellenőrzéshez. Ezt akarjuk

– jelentette ki az árnyék-miniszterelnök.

Arról is beszélt: a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyugati társadalmakban sikeresebbek és boldogabbak az emberek. Egy diktátornak nem korlátozzák a hatalmát, de ez a hátrányára fordulhat, mert senki nem mondja meg azt, ha valami nem jó. Ezt látjuk most Magyarországon, egyetlenegy embertől függ most minden, és „remeg a térde mindenkinek”, ha szembe kell vele szállni. Ez a diktatúra – közölte Dobrev Klára, aki szerint Magyarországon most diktatúra van.

Passzívak vagy aktívak leszünk

Kitért arra is: a világ gyorsan változik, kapkodjuk a fejünket, és kérdés, hogy képesek vagyunk-e alkalmazkodni. A következő évek egyik legfontosabb kérdése az, hogy képesek leszünk-e érdemi befolyást gyakorolni a világ folyamataira. Passzív szemlélők leszünk, vagy aktív cselekvők. Magyarország nem nagyhatalom, de nem is kicsi ország, erős közepes ország vagyunk. Ha rossz szövetségi politikát választunk, akkor a nagy világfordító eseményeknél mindig vesztesek leszünk, ezért jó szövetségi politikát kell választanunk.

A klímaváltozást mindannyian érezzük a bőrünkön. Dobrev Klára szerint a jó hír a rosszban, hogy az emberiség okozza, ebből következik a feladat, hogy az emberiség lépjen fel ellene.

Hiába beszél a kormány klímasemlegességről – nem vagyunk klímasemlegesek – , de nem is érünk vele semmit sem, az Európai Unióban szövetségek és jó tárgyalások által azonban lehet. Dobrev Klára kiemelte: magányosan bóklászva Európa folyosóin egy magyar miniszterelnök nem tud érdekeket képviselni.

Két feladat az ellenzéki politika előtt

Dobrev Klára úgy látja, az elmúlt években szétszakítja az emberek közötti viszonyokat, hogy a világ milliárdosai és a globális multinacionális cégek „brutális vagyonokat halmoznak fel, és gyakorlatilag nem fizetnek adót”.

Ez morálisan elfogadhatatlan, és rombolja a közös világunkat. Erre is globális választ kell adnunk. Például a globális minimumadó, a multiadó rendkívül jó kezdeményezés volt

– mutatott rá Dobrev Klára, hozzátéve: Orbán Viktor ezt is ellenezte.

Az árnyék-miniszterelnök világossá tette, mindent el fognak követni annak érdekében, hogy Magyarország uniós és NATO-tagságát „egy kalandor politika meggazdagodásból, gyávaságból, hazugságból ne veszélyeztesse. Ez hazafias kötelességünk”.

Dobrev Klára két feladatot jelölt meg az ellenzéki politikának:

Fel kell készülni az Orbán-kormány bukására és az ország kormányzására.

Mindent el kell követni annak érdekében, hogy „ennek a nemzetvesztő politikának a bukása minél hamarabb bekövetkezzen”.

A politikus hangsúlyozta: ők felkészültek, az árnyékkormánnyal nap mint nap rakják össze az európai Magyarország terveit. „Felkészülni nem elég, nem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a rendszer egyszer csak megbukik, ez nem politika, a rendszer bukásáért tenni kell, jobb tegnap, mint ma vagy holnap.”

Elhozzák a reményt, visszaadják a hitet

Beszéde végén Dobrev Klára kifejtette: a sikerhez erő kell, de nem azért fontos, hogy a DK a legerősebb ellenzéki párt, mert attól jobban alszanak.

A DK nem a cél, hanem az eszköz az Orbán-rendszer megdöntéséhez és egy új európai Magyarország megteremtéséhez

– jelentette ki az árnyék-miniszterelnök. Hozzátette: ezért kell megerősödnie a pártnak.

Arra kérte a hallgatóságát, hogy beszéljenek, alakítsák meg az ellenállás kis szigeteit mindenhol. Azt kérte mindenkitől, aki elégedetlen, hogy ne maradjanak csendben, és mondják ki az igazságot, vagyis azt, hogy minden az Orbán-rendszer miatt van. Az ellenállás szigetei a hangos szavak szigetei legyenek, erre kell szövetkezni.

Dobrev Klára szerint „egy jól szervezett agresszor fogságában van Magyarország”, szervezetlen szabadcsapatokkal nem lehet nyerni, egységes erőt kell teremteni, mert ez lesz az az ellenállás, amely Orbán Viktor „szervezett pártállamánál erősebb lesz”. Kiemelte, hogy ennek az ellenállásnak a Demokratikus Koalíció otthona: elhozzák a reményt, és visszaadják a hitet.

(Borítókép: Dobrev Klára 2022. október 29-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)