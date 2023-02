Sokkoló adatot közölt Karácsony Gergely

A hétvégi halálos baleset apropóján megdöbbentő adatokat tett közzé közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester. A városvezető szerint minden eddiginél nagyobb szükség van egy új közlekedésbiztonsági stratégiára, amelyet hamarosan nyilvánosságra is hoznak.

Az elmúlt tizenegy évben 470 ember halt meg Budapest útjain. A sérüléssel járó balesetek 90 százalékát járművezetők okozzák – közölte Facebook-oldalán Karácsony Gergely.

A főpolgármester kitért arra is, hogy minél nagyobb, nehezebb járművel közlekedik valaki, annál nagyobb a felelőssége, hiszen ütközés esetén jóval nagyobb eséllyel okoz súlyos sérülést vagy halált.

Ha valakit elüt egy autó, ami 30 km/h-val megy, nagy eséllyel túléli a balesetet, ha az autó 50-nel megy, akkor közel fele-fele, ha 60-nal, akkor már alig van esélye a gyalogosnak

– írta a városvezető, aki hangsúlyozta, hogy a fővárosi közlekedésbiztonsági stratégia – amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak – ezeket mind figyelembe veszi, mert azt szeretnék, hogy Budapesten 2050-ig nullára csökkenjen a közúti közlekedés súlyos sérültjeinek és halálos áldozatainak száma.

Mint korábban megírtuk, vasárnap hajnalban halálos baleset történt Budapesten a Harminckettesek terén. Egy autó a villamosmegállóban ütött el egy ott várakozó fiatal nőt, aki belehalt sérüléseibe.

Vitézy Dávid egykori közlekedésért felelős államtitkár az esetre reagálva arról írt Facebook-oldalán, hogy a magyarországi városokban is olyan sebességmérő kamerákat kéne kihelyezni, mint amilyenek New Yorkban is vannak.

