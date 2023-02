Enyhén nőtt a koronavírusos betegek száma idehaza

A koronavírus ellen beoltottak száma 6 421 825, közülük 6 209 015-en a második, 3 904 864-en a harmadik, 423 998-an pedig már a negyedik oltásukat is megkapták – közölte a múlt heti összesített adatokat szerdán a Koronavírus Sajtóközpont.

Az előző héten 867 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 194 969-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma.

Meghalt a múlt héten 7, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 745-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 142 682, az aktív fertőzöttek száma pedig 3542-re csökkent. Tudatták azt is, hogy

jelenleg 357 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük hatan vannak lélegeztetőgépen.

A közlemény szerint Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik.

A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását – tartalmazza a közlemény.

Megduplázódhat a halálozás kockázata

Zsichla Levente, az ELTE biológia szakának hallgatója és témavezetője, és Müller Viktor, a TTK Biológiai Intézetének docense több mint ezer tanulmányt elemeztek, hogy átfogó képet adjanak arról, milyen folyamatok hogyan befolyásolják a Covid–19 súlyosságát az egyén szintjén.

Tanulmányukban, amely a Viruses című tudományos folyóiratban jelent meg, egyebek mellett részletesen vizsgálták a demográfiai tényezők szerepét (életkor és biológiai nem, illetve ehhez kapcsolódóan a terhesség), a betegség kölcsönhatásait más fertőző és nem fertőző háttérbetegségekkel, valamint a genetikai polimorfizmusok, az életmód, a mikrobióta és a kialakult immunmemória befolyását. Ezen túl áttekintették a koronavírus genetikai változatosságának, valamint az olyan környezeti tényezőknek a hatását, mint a légszennyezés és a társadalmi-gazdasági helyzet.

Vizsgálatukból többek között kiderült, hogy a magas életkor a Covid–19-halálozás legerősebb kockázati tényezői közé tartozik. Ezt a hatást először 2020 elején jelentették, és azóta számtalan kutatás erősítette meg.