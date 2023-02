Szerdán a Balaton térségében tett körözött a NATO két repülőgépe is.

A hétvégén írtunk arról, hogy nemrég Ferihegyen landolt, majd keletre indult tovább egy amerikai csapatszállító helikopter. Szerdán a repüléskövető oldalakon ismét érdekes dolgokat lehetett megfigyelni.

Egyrészt Magyarországra érkezett Ciprusról egy Airbus KC2 Voyager típusú, légi utántöltésre és csapaszállításra használt gép, amely a brit légierő kötelékébe tartozik.

A ZZ343 hívójelű gép délután fél 1 körül érkezett meg a Balaton térségébe.

12 KISEBB-NAGYOBB KÖRT ÍRT LE A TÓ FELETT, MAJD TÁVOZOTT.

A Flightradar24 szerint a gép körülbelül 6,7 kilométeres magasságban repült, és nem sokkal 15 óra után kezdte meg a visszautat, vagyis több mint két és fél órát volt a tó felett. Mindezt meg is lehet nézni az alábbi linken.

A másik gép még hosszabb ideig körözött

Szinte ezzel egy időben másik katonai célú repülőgép is a Balaton felé érkezett, amely a hollandiai Eindhovenben szállt fel. A MMF18-as hívójelű, Airbus A330-243 MRTT típusú légi utántöltő gépe a Radarbox repüléskövető oldal szerint kétszer is a Balaton fölött körözött szerdán. Itt látható a gép útvonala.

Ez a gép először délelőtt fél 12-kor jelent meg a Balaton felett, és ugyancsak 12 kisebb-nagyobb kört írt le, majd délután fél 1 körül távozott, és meg sem állt Lengyelországig. Délután 3 óra körül Délkelet-Lengyelországban, Rzeszów közelében írt le párt kört, majd utána (az addiginál jóval nagyobb sebességgel) visszaindult Magyarországra.

délután fél 4-kor ismét a Balaton felett volt.

Akkor szintén leírt négy kört a tó felett, majd pontosan délután 4-kor távozott, és este fél 6-kor ismét Eindhovenben landolt.

Na de mit lehetett a céljuk?

Az MMF18 a NATO-nak az egyik különleges egységéhez, a Multinational Multi-Role Tanker and Transport Fleethez tartozik. Ennek az egységnek a célja a NATO szerint az, hogy utántöltse az európai légtér felett tevékenykedő gépeket, valamint szükség esetén embereket és eszközöket szállíthatnak a gépek, vagy evakuációra is felhasználhatók.

A körkörös útvonalak alapján arra lehet következtetni, hogy itt most a légi utántöltés volt a cél. Hogy pontosan milyen gépet töltöttek fel, azt egyelőre nem tudni, de magyarázatként szolgálhat az, hogy az ukrajnai háború kezdte óta a NATO egyre gyakrabban küld stratégiai felderítő gépeket a keleti tagországokba. Ezek a kifinomult technikájukkal (többek közt pl. az AWACS nevű összetett radarrendszerrel) több száz kilométeres távolságban képesek felderíteni a légteret, és ezáltal észlelni bármilyen, esetlegesen keletről érkező veszélyt.

A felderítés mellett olyan gépek is járőröznek a légtérben, amelyek a NATO potenciális ellenfeleinek stratégiai elrettentését szolgálják. Ilyen gép volt például az a nukleáris fegyverek hordozására is képes amerikai stratégiai bombázó is, amely pár hónapja repült át Magyarország felett.