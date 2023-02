Bihari Mihály 1943. február 24-én született Budapesten. A csalá­djá­ban nem volt értelmiségi felmenő, igaz, a déd­nagyapját Karcagon okos Bihariként emlegették. Ő kubikosok mellett dolgozott, és a kubikus bandának volt a vezetője. Úgy tartotta a fáma, hogy előbb és jobban számolta ki a köbmétereket meg a négy­zetmétere­ket, mint a mérnök úr.

Szocializáció a kárpitosműhelyben

Szülei nagyon fiatalon házasodtak össze. Apja alig töltötte be a huszadik életévét, amikor első gyermekük, Mihály vi­lágra jött. Anyja tót származású volt, Pató Zsuzsannának hívták, úgy, ahogy Petőfi nagybátyját. Apját elvitték katonának, kétszer fogságba esett, kétszer megszökött. Azért akart el­szökni, mert 1944 szeptembe­rében, amikor indultak Pesten a nagy bom­bázások, szüle­tett meg a hú­ga. Szü­lei villamoskalauzként dolgoztak. Húgával a Beszkárt bentlakásos óvodá­jába vitték, ahonnan csak kéthetenként hétvé­gére en­gedték haza őket. Ez nem tett jót a családnak, mert szü­lei hamarosan elváltak egymástól. 1957-ig anyjával élt nagy szegénységben.

A Szinyei-Merse Pál utcai általános iskolába járt. Úszott, futballozott a Kinizsiben, 1956-tól a Fradiban. Apja az egyik meccse­n is­mert meg egy Baross utcai kárpitosmestert, akinél a fia szakmunkásta­nuló­ lett. A műhely szocializációjának egyik legfonto­sabb terepévé vált, hiszen egész nap fel­nőttek között élt és politizált:

A kár­pitosok a fások között az úgynevezett úri szakmát képviselték, még a segédek is fehér kö­penyben dolgoztak. A mi műhelyünkben stílbútoro­kat, s nem sezlonokat, matracokat készítettünk. A szocializációm egyik legfontosabb terepe volt a kárpitosműhely, tizen­négy-tizenöt éves gye­rekként kerültem olyan felnőt­tek közé, akik napi tizen­két órát dolgoz­tak, és közben politikáról, élettapasztala­taikról be­széltek, szólt egész nap a rádió, hallgattuk a híreket.

Miu­tán a szakma kiváló ta­nulója­ként felszabadult, a bu­da­pesti Eötvös Jó­zsef Gimnáziumban, a dolgo­zók esti iskolájá­ban tanult. 1966-ban az ELTE jogi kará­ra felvételizett. Szerinte nem volt evidencia, hogy a jogi egyetemre jelentkezzen, hiszen a kárpitos­ság jó szakmá­nak számított, sokat is keresett, többet a neve­lő­apjánál is.

Anyámnak nehéz volt elmagyaráz­nom, hogy nap­pali ta­gozaton fogok tanulni, igazából azt sem tudta, mit is jelent az, inkább azt kér­dezte: akkor te nem fogsz dolgozni, és nem hozol haza pénzt? Azt feleltem: anyu, a pénzt változatlanul hazaadom, mint eddig, de ma­gamat fo­gom eltartani.

Nagy harcok és ütközések

Jól tanult a jogi karon. Má­sod­évesen már Nép­köztársasági ösztön­díjat kapott, demonstrátorként pedig esti és levele­ző hallgatókat készített fel a polgári eljárásjogi vizsgákra. Tanítványai zömében idősebbek, vezetőál­lásúak vol­tak.

Amikor egy szövetkezet igazgatóját három bukás után sikerült úgy felkészítenie, hogy átment a vizsgán, annyi ta­nulója lett és olyan jól élt az óradíjból, hogy megszűntek az egziszten­ciális gond­jai.

1971 febru­árjában tette le az államvizsgákat, és doktorrá avatták. Ahogy megszerezte a jogi diplomát, je­lentkezett az ELTE bölcsész­ka­rára, ahol akkor indí­tottak először szociológiai szakot. Olyan kiváló ta­ná­rai voltak, mint Ferge Zsuzsa, Hu­szár Tibor, Pataki Ferenc és Cseh-Szombathy László. 1974-ben szerzett szociológusi okle­velet. Közben az ál­lam- és jogel­méleti tanszék ta­nársegédjeként heti ti­zen­négy órában tartot­t előadásokat és szeminá­riumokat.

Elmondása szerint nagyon jó légkörű volt a tanszék, amelynek munkájába több fiatal oktató kapcsolódott be. Neki kellett győzködnie Samu Mi­hály professzort, hogy vegye oda a tanszékre Kéri Lászlót, Stumpf Istvánt, Fazekas Józsefet, majd később Paczolay Pétert és Boros Lászlót.

1981-ben elfo­gadta Pozsgay Imre hívását a Művelődési Mi­nisz­térium egyetemi és főiskolai főosztálya élére. Harmincnyolc éves ko­rában egy ötvenöt fős főosztály vezetését ajánlotta fel, azzal, hogy az MSZMP Politikai Bi­zottság határo­zatot fogadott el a felsőoktatási reformról, és hogy ennek a kidol­gozásában és végrehajtásá­ban vegyen részt. Kereken három évig irányította a felsőoktatást, bejárta az ország ak­kori összes egyetemét és főiskoláját.

1981. októ­ber 1-től 1984. október 1-ig, pontosan három évig volt főosz­tályve­zető. Három év alatt bejárta az ország ak­kori összes egyetemét és főiskoláját. Nagy lendülettel látott munkához, csakhogy Pozsgayt 1982-ben leváltották, és a Hazafias Nép­front­hoz került. Bár utódjának, Köpeczi Bélának felajánlotta a lemondását, az új miniszter megtartotta.

A következő hónapok a nagy har­cok és ütközé­sek korszaka volt, egymás után jelentették fel, hogy hergeli az egye­te­mis­tákat.

Meghívták például Szarvasra, ahol a felsőoktatási KISZ-szer­vezeteknek volt a tábora. Ott arról beszélt, hogy a felsőoktatás költ­ségvetését meg kel­lene dup­lázni, mert minden reform azzal kezdő­dik, hogy megteremtik az anyagi felté­tele­it. Másnap Kornidesz Mihály, az MSZMP KB tudományos, közoktatási és kulturális osztá­lyának veze­tője áthíva­tta a pártközpontba, és leteremtette, hogy Szarvason állam­titkot fecsegett ki. Megkérdezte Biharitól, honnan vette, mennyi a felső­oktatás költségvetése. Azt válaszolta, hogy a Magyar Közlönyből, abban ugyanis megjelenik a költ­ségve­tés, és csak ki kellett szá­molni. A korifeust nem érdekelte a magyarázat, továbbra is azt hajtogatta, hogy ez nem nyilvános adat.

Radikális reformgondolatok

1984 októberétől visszatért főál­lásba a jogi karra, ahol megszervezte az or­szág első politológiai tan­székét. Rengeteg értelmiségi konferencián, meg­be­szé­lé­sen szerepelt. Megfordult szinte mindegyik műhely­ben, amelyben a radikális reform­gondolatok éltek. Ezek a rendezvények beszívták a politikai közéletbe, amely egyre radikálisabb válságdiagnózist állított össze az ország közál­lapotáról. A diagnózisok pedig radiká­lis reformprogra­mokba mentek át, amelyek hirdetése éles konfliktusokat szült az MSZMP-vel, annak vezetésével, főként a konzervatív, rendpártinak nevezett, Kádár János és Gyenes András fémjelezte társasággal. Négy központi bi­zottsági eljárást indítottak ellene, és

a ne­gyedik 1988 áprilisában már a pártból való kizárásához vezetett Bíró Zoltánnal, Ki­rály Zoltánnal és Len­gyel Lászlóval együtt.

Ebben közrejátszott az is, hogy részt vettek az 1987-es lakiteleki találkozón, ahová őt a politikai rendszer reformjáról szóló előadásra kérték föl. Nyil­vános helyen elő­ször ott hangzott el tőle és má­soktól is, hogy már nem elegendőek a radikális reformok, a rendszer már felélte a tartalé­kait, nem reformálható tovább, csak erőszakkal fönntartható.

1987–88-ban aktí­van politi­zált, alapító tagja volt az MDF-nek, a Tu­domá­nyos Dolgozók Demokratikus Szakszervezet­ének, a Nyilvánosság Klub­nak és az Új Márciusi Frontnak is. Vezette a politikai rendszert kutató szociológiai csoportot, amelyben többek között Áder János, Hegedűs István, Galló Béla, kül­sősként Po­kol Béla is dolgozott. 1988 szeptemberétől részt vett az Iga­z­ságügyi Mi­nisztérium által lét­rehozott alkotmány-előkészítő bi­zottság munkájában is.

1990-ben az MSZP-től az MDF-ig több párt is kapacitálta, hogy legyen a színeikben parlamenti képviselő, de nem vállalta. Aztán mégis az lett. 1994-ben lakóhelyén, a Gazdagrét-Őrmező választókerületben pártonkí­vüliként az MSZP támogatásával került be az országgyűlésbe. Négy évig az alkotmány­ügyi bizottság alelnöke volt. A hozzá legközelebb álló feladatot az 1995-ben megalakult alkot­mány-előkészítő bizottságban végezhette.

Az Alkotmánybíróság elnöki székében

1999 nyarán, amikor a három utolsó bíró eltávozott az első Al­kot­mány­bíró­ságból, az MSZP közjogi munkacsoportjának vezetői és tagjai meg­keresték, hogy vállalja-e az alkotmánybíró-jelöltséget. A felkérésre nem tudott nemet mon­dani. 1999-ben választották alkotmánybírónak. 2005. november 13-tól első mandá­tumának lejártáig, 2008. július 3-ig a testület elnöke volt. Majd 2010-ben – ezúttal a Fidesz jelölésére – ismét alkotmánybírónak választották. A testületnek 2013-ig, 70. születésnapjáig volt tagja. Több mint háromezer alkotmánybírósági döntés meghozatalában vett részt.

Számos olyan kiemelkedő jelentőségű ügyet ké­szí­tett elő, amely később az Alkotmánybíróság precedensjogának részévé vált. Ezek közé tartozik a kárpótlás, az ombudsmanokhoz kapcsolódó szabályozás vizsgálata, a lakhatás alkotmányos jo­gának ér­tel­mezése, az adók, és különösen a jövedelmi típusú adók al­kotmányos mércéjének felállítása, a közjogi érvénytelenség téma­köre, a legfőbb ügyész jogállása, a köztársasági elnök kitüntetés-adományozási jog­köre, a felsőoktatás autonómiája, a népszavazás jogi szabályozásával kapcsola­tos döntések, mulasztások megállapítása.

A baloldalról máig szemére vetik, hogy az általa vezetett Alkotmánybíróság adott zöld utat a tandíjról, a vizitdíjról és a kórházi napidíjról szóló nép­szavazásnak. Azóta is meggyőződéssel állítja, hogy helyes döntést hoztak:

Az alkotmány a központi költségvetési törvényről rendezett re­feren­dumot tiltotta. A kritikusok azonban nem a törvényről, hanem a költség­vetésről be­szél­tek. Ez utóbbi közgazdasági kategória az or­szág teljes gazdálkodását magá­ban foglalja, míg ennek csak kis részét szabályozza az adott naptári évre érvényes törvény. Ha az alkotmányban rögzíte­nék, hogy sem most, sem a jövőben nem lehet állam­háztartást érintő kérdé­sekben népszavazást tartani, megszűnne az intézmény. Közvetve befo­lyá­solta a költségvetést a NATO-csatlakozásról szóló referendum is. Az Alkotmánybíróság ko­rábban arra jutott: csak akkor tilos a népszava­zás, ha miatta kife­jezetten módosí­tani kell a törvény bevételi vagy ki­adási ol­dalát.

Egyik interjújában kritikusan szólt arról is, hogy a médiában szinte nincs politikai műsor, amely napi aktualitásokról ne szólaltatna meg egy-két politológust. Mint megjegyezte, ő sohasem szeretett kiállni gyors reagálású véleménnyel televízi­óban, rádióban vagy nép­gyűlésen. Szerinte ugyanis figyelemmel kell lenni a hegeli intelemre, hogy egy dol­got több szempontból kell megvizsgálni, nem elegendő egy aspek­tusból, mint ahogy nem elég két eseményt hirtelen megismerni és gyor­san ok-okozati viszonyba állítani.

(Borítókép: Bihari Mihály 2016. november 17-én. Fotó: Czimbal Gyula / MTI)