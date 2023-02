Érzékeny területen hirdetett harcot a magyar kormány

A miniszter tájékoztatása alapján, a szerdai kormányülésen a kabinet elsősorban azzal foglalkozott, hogy kiértékelje az orosz–ukrán konfliktus aktualitását. A kormány úgy látja, Európa folyamatosan sodródik bele a háborúba, ám a kormány álláspontja nem változott:

Fegyvereket nem szállítunk, és sürgetjük a béketárgyalást. A háborúért a felelősség egyértelműen Oroszországot illeti

– szögezte le a Kormányinfó elején a miniszter, aki hozzátette, a kormány folyamatosan igyekszik segíteni az ukrán állampolgároknak, hiszen „fogadjuk és gondoskodunk a menekültekről”. Gulyás Gergely ismertette, hogy a kormány álláspontja szerint ennek a háborúnak csak vesztesei vannak és lesznek. A miniszter kiemelte, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a háború ne eszkalálódjon.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt követően közölte a héten már ismerté vált magyar munkaerőpiaci adatokat, ennek értelmében 4,7 millióan dolgoznak, 46 ezerrel többen, mint egy évvel ezelőtt, a miniszter szerint „ez a magyar gazdaság erejét mutatja”. Ugyanakkor a szankciók hatása a magyar gazdaságra „drámai”. A kabinet a családok és a nyugdíjasok védelmét prioritásként kezeli, és ebben az évben biztosan fenntartják a rezsicsökkentést. Mint ismert az utóbbi időben csökkeni kezdett a földgáz világ piaci ára, ezzel kapcsolatban újságírói kérdésre kifejtette, hogy április 30-ig biztosan marad a lakossági piaci ár, csak ezt követően lehet új árat, a rezsicsökkentett rész feletti árakat megállapítani.

Elénk a nemzetközi helyzet, hát még a hazai

A miniszter a Kormányinfón hangsúlyozta, a magyar költségvetési egyensúlyt továbbra is tartani kell, felhívta arra a figyelmet, hogy a választási évben hiányt csökkentett a kormány, és az idén is cél, hogy a 3,9 százalékos hiánycélt betartsák, ehhez szükség van extra bevételekre, ezért maradnak az extraprofitadó rendszer is. A kormány azonban készen áll arra, hogy tárgyaljon az érintett nagy cégekkel a befizetés módjáról.

Gyermekvédelmi ügyeket is tárgyalt a héten a kormány. Ebben témában Gulyás Gergely azt emelte ki, hogy a napokban konkrét eset volt, amely ismét a figyelem középpontjába állította ezt a kérdést, a miniszter szerint nem maradhat következmények nélkül egy ilyen eset sem. Ezért Orbán Viktor miniszterelnök külön egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel, aki egyben utasította is a hatóságokat, hogy minden ilyen esetben gyors, alapos vizsgálatot folytassanak.

A további szigorítás a kormánypárti frakciók és a kormány feladata.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a közeljövőben Magyarországra érkezik Ferenc pápa. Ezzel kapcsolatosan úgy nyilatkozott, nagy megtiszteltetés, hogy a pápa tavasszal újra az országba látogat. Szerinte ez is azt mutatja, hogy Magyarországot a Vatikán megbecsüli és kiváló a kapcsolat. Később az Index kérdéseire a miniszter kitért arra is, hogy a pápa látogatás alkalmával feltehetően a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel is találkozik.

Orbán Viktor Kijevbe látogathat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a legfrissebb hírek szerint meghívta Orbán Viktort Kijevbe, erre a kérdésre szombaton Gulyás Gergely kifejtette, hogy ennek jelenleg is zajlanak az előkészületei. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a kormány legnagyobb kritikája Ukrajnával szemben – amelyet már a háború előtt is megfogalmazott – a nyelvtörvény. Ám

Magyarország olyan nemzetközi találkozókra törekszik, amelyekből mindkét fél profitálhat

– fogalmazott.

A Kormányinfón a miniszter egyelőre cáfolta, hogy Nemzeti Építőanyag Kereskedéseket állítana fel a kormány, jelenleg nincs végleges döntés, és még megvitatja ezt az Országgyűlés is – szögezte le a miniszter.

Index kérdései Az Index kérdéseit Holló Bettina újságíró kollégánk tette fel a miniszternek. Elsőként azt szerettük volna meg tudni, hogyan áll a héten ismertetett törvénymódosítási javaslat, amelyet a kormány átadott az Európai Bizottságnak az alapítványi egyetemek felügyelő bizottsági státuszaival kapcsolatban. A miniszter ezzel kapcsolatosan elmondta, jelenleg a Bizottságnál pattog a labda, de arra is emlékeztetett, hogy a „Bizottság nem jogi alapon, hanem politikai alapon szokott dönteni”. Kérdéseink között szerepelt a svéd és a finn NATO-csatlakozási jelenlegi státusza is. Mint ismert, erről a jövő héten dönt az Országgyűlés. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatosan most azt hangsúlyozta, hogy „Magyarország erős NATO-ban érdekelt”. Ugyanakkor szerinte az másik kérdés, hogy az elmúlt években Svédországból és Finnországból megalapozatlan és hazug kritikák érkeztek. „Számtalan igaztalan bírálat ért minket” – fogalmazott. Arra kérdésünkre, hogy a miniszter személy szerint hogyan szavaz a Parlamentben, azt mondta, „a végén megszavazom ratifikációt”.

Sok téma terítékre került

Gulyás Gergely a Kormányinfón a reptérvásárlásra is kitért, elmondta, hogy a kormány szándéka változatlan: továbbra is folynak a tárgyalások, és a miniszter reméli, az idei évben akár az adás-vétel le is zárható. A miniszter ismertette, hogy eddig a kormány kétmilliárd eurót fordított határvédelemre, ugyanakkor mára „szavakban változott” az Európai Bizottság álláspontja a migrációról.

A miniszter reagált a Völner-ügy legújabb fejleményeire is, amely szerint Varga Judit minisztert is beidézné tanúként a védelem. Gulyás Gergely leszögezte, tovább erősödött a bizalom Varga Judit irányába a kormány részéről. A miniszter emlékeztetett mindenkit, hogy a hatályos jogszabályok szerint

a védők olyan indítványt kezdeményeznek, amilyet akarnak, és a tanúk nem negatív szereplők egy eljárásban.

Arra kérdésre, hogy a kormány kiket szeretne levetetni a háborúval kapcsolatos szankciós listáról, Gulyás Gergely elmondta, minden egyes esetben személyre szabott indoklást kérnek Brüsszeltől. A miniszter szerint olyanok is felkerültek a szankciós listára, akiknek az „égvilágon” semmi közük a háborúhoz, és indoklás nélkül senkit nem kértek levenni a szankciós listáról. A tizedik szankcióval kapcsolatosan pedig újságírói kérdésre elmondta, semmilyen formában nem érinti a nukleáris szektort, „hiszen akkor megvétóztuk volna”.

Gulyás Gergely leszögezte, jogi értelemben 100 százalékig Oroszország a felelős a háborúért. Politikai értelemben viszont van egy vita, a kérdés az, ha azt a garanciát a NATO megadta volna, hogy Ukrajna nem csatlakozik hosszabb távon a szövetséghez, akkor elkerülhető lett volna a támadás? A miniszter ezt hitvitának nevezte, amelyet nem lehet eldönteni. Az viszont megfontolandó érv, hogy legalább azért meg kellett volna tenni ezt, hogy nyilvánvalóvá váljon: mondvacsinált érvről van szó, vagy Oroszország valóban távol tartotta volna magát a támadástól?

(Borítókép: Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra 2023. február 25-én. Fotó: Németh Kata / Index)