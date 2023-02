Megtudtuk, hol nyaralnak idén a magyarok

Egész Európában 20 százalékkal emelkedtek a szállásárak, ám ez sem szegi az utazók kedvét. Ezerrel pörög a nyaralások foglalása, tavalyhoz képest idén sokan már most elhatározták, merre vakációznak majd. Népszerű a Balaton, továbbá úgy tűnik, a magyarok az előfoglalási kedvezményeket kihasználva próbálják az inflációs deficitet behozni, az egzotikus utazások tekintetében ez akár félmillió forintos megtakarítást is jelenthet.

„Magunk is meglepődtünk azon, hogy az inflációs környezet ellenére nemhogy nem csökkent, de még a 2022-es év azonos időszakához képest is nőtt a magyarok utazási hajlandósága, ez közvetlenül a pandémia utáni adatokat is meghaladja” – mondta az Indexnek Kelemen Lili, a hazai szállásközvetítő portál sajtóreferense, aki szerint

ha külföldi nyaralásról van szó, akkor idén is a horvát riviéra lesz a magyarok slágere.

Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró pedig megjegyezte, hogy évente 660 ezer magyar turista keresi fel Horvátországot, főként a nyári hónapokban. Sokan már most le is foglalták a szállást, főként apartmanokban tartózkodnak szívesen, és általában autóval, vonattal vagy busszal közelítik meg az ország tengerpartjait. A koronavírus-járvány idején is ez volt a legnépszerűbb célország, akkor is elérte a 400 ezret a magyar vendégek száma – tette hozzá.

Minél korábban foglalunk, annál olcsóbb

A szállásközvetítő portálok általában dinamikus árképzést használnak a légitársaságokhoz hasonlóan, így minél korábban foglalunk, annál jobb ajánlatokkal találkozhatunk.

A magyarokra jellemző, hogy később döntenek a nyaralásukról, azonban egyre többen terveznek már az év első hónapjaiban.

Mivel január közepén, február elején minden korábbit meghaladó arányban történtek utazások és szállásfoglalások, ezért elmondható, hogy az emberek ezzel próbálják az inflációs deficitet behozni

– magyarázta a korai foglalások hátterét a szakértő, aki hozzátette, hogy azok, akik az év elején foglalták belföldi nyaralásukat, akár 20 százalékot is spórolhattak azokhoz képest, akik május-júniusban vágnak csak bele a vakáció tervezésébe. Sokan élnek az előfoglalás lehetőségével, és az előfoglalást a magyarok általában online végzik.

Törökországban sem fog kevesebb magyar nyaralni

Horvátország után a magyarok kedvelt nyári desztinációja Olaszország, Görögország, Spanyolország és Ciprus, vagyis azoknak az országoknak a tengerpartjai, ahová repülnek a fapados légitársaságok.

„A pár ezer forintos repülőutak korszaka véget ért, több tízezer forintos jegyek a jellemzőbbek, ha viszont ragaszkodunk bizonyos időpontokhoz, akár 30-40 százalékkal drágábban repülhetünk a legkedvezőbb ajánlatokhoz képest” – fogalmazott a turisztikai szakértő.

A földrengés ellenére sokan foglaltak a török riviérára is.

A magyarok is tisztában vannak azzal, hogy a tengerparti Antalya és Alanya nem tektonikai törésvonalon fekszik, így ezek a térségek nem veszélyeztetettek ebből a szempontból. Sokan a kedvező árak miatt választják ezeket az üdülőparadicsomokat

– fejtette ki Kiss Róbert Richárd.

Az egzotikus utak nagy része elkelt

Télen-nyáron kedvelt úti cél Észak-Afrika, a magyarok körében népszerű Egyiptom, Marokkó és Tunézia, az egzotikus desztinációk közül pedig toplistás Kenya, Madagaszkár és Tanzánia.

Thaiföld hosszú évek óta a magyarok által legtöbbet látogatott délkelet-ázsiai ország, ahová ismét korlátozások nélkül utazhatunk, ezt követi Dubaj, amelyet évente több ezer magyar turista keres fel, de nemrég a Maldív-szigetek is rekordot döntött a 3500-as magyar látogatói számával.

Jó előre foglalva, nem frekventált időszakban, flexibilis időintervallumban akár 500 ezer forintból is meg lehet oldani egy thaiföldi utat, amiben a szállás és a repülőjegy is benne van, de főszezonban ez az összeg akár egymillió forintra is rúghat

– ismertette Kiss Róbert Richárd, majd hozzáfűzte: éppen ezért az ilyen egzotikus utazásokat szokták az emberek a legkorábban lefoglalni.

Hívogat a magyar tenger

A Szallas.hu adatai szerint a nyári szezonra vonatkozó előfoglalások ötöde balatoni szállásokra érkezett, ahol még mindig a 3-4 csillagos hotelek a legnépszerűbbek ilyenkor. A második ebben a tekintetben Budapest, ahova nemcsak vidékről, de külföldről is nagy arányban foglaltak. Eger, Szeged, Pécs, Gyula, Hajdúszoboszló, Hévíz változatlanul a legnépszerűbb úti célok között van szezontól függetlenül.

Sok helyen húsvétra is telt ház van, az ünnepi hosszú hétvégére már januárban a tavalyit meghaladó mértékben foglaltak a magyarok – jegyezte meg Kelemen Lili.

A Magyar Turisztikai Ügynökség kampányának köszönhetően a Nyírség és Tokaj térségében a külföldiek idén már a 2019-et meghaladó mértékben foglaltak szállást. A Mátra, Északkelet-Magyarország fürdővárosai pedig évszaktól függetlenül népszerűek a magyar turisták körében.

