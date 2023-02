Kocsis Máté: határozatban rögzítjük békepárti álláspontunkat

Magyarország nem kíván belesodródni a háborúba, és továbbra is a béke pártján áll, a Fidesz–KDNP szerint ideje ezt az álláspontot határozatban is rögzíteni, amit már az országgyűlés elé is terjesztettek – mondta a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.