Pornókarrierjéről beszélt a magát Madeleine McCannnek valló nő

Napok óta hangos a sajtó egy fiatal lengyel nő állításaitól, miszerint ő a világ leghíresebb eltűnt gyermek. A nő most bevallotta, közösségi oldalain keresztül tett közzé magáról erotikus tartalmú videókat. A hírt először a szülők erősítették meg. A lengyel nő most beismerte, valóban készített pornóvideókat, de úgy gondolja, ez nem befolyásolja azt a tényt, hogy ő Madeleine McCann.

Julia Faustyna, másnéven Julia Wendell neve világszerte ismertté vált, amikor a fiatal lengyel nő február 14-én kijelentette, ő lehet Madeleine McCann, akinek kislányként sok évvel ezelőtt veszett nyoma Portugáliában. A hároméves korában eltűnt gyereket a hatóságok szerint valószínűleg meggyilkolták, de maradványai a mai napig nem kerültek elő, az évek során pedig rengeteg fiatal lány jelentkezett azt állítva, hogy ő Madeleine McCann. Most Julia Faustyna állt elő ezzel.

A MAGÁT MCCANNNEK VALLÓ NŐ MOST BEISMERTE, HOGY KORÁBBAN PORNÓVIDEÓKAT KÉSZÍTETT

– írja a Marca.com az El Mundo-ra hivatkozva.

A hír, miszerint a fiatal nő korábban erotikus videókat gyártott, már korábban is felröppent, majd ezt néhány nappal ezelőtt maguk a szülők erősítették meg, akik elmondták, mindig próbáltak megértőek lenni lányukkal, akivel állításuk szerint több pszichológus és pszichiáter is foglalkozott, valamint számos terápián is átesett.

Igen, láttuk az internetes tartalmakat is

– tették hozzá a szülők, utalva Faustyna pornóvideóira.

Amint az Index is megírta, a lengyel Missing Years Ago szervezet szombaton közzétette Julia Wendell családjának nyilatkozatát. Eszerint a család nagyon elkeseredett a kialakult helyzet miatt, és szerintük teljesen nyilvánvaló, hogy Julia nem Madeleine, amit fotókkal és emléktárgyakkal is igazolni tudnak.

A család közleményében arról ír, Julia Faustyna azzal, hogy azt állítja, ő Madeleine McCann, csak hírnevet akar szerezni.

„Állításának köszönhetően egymillió követője van” – mondták.

Faustyna törölte a közösségi oldalait

A lengyel nő törölte Facebook-oldalát és Twitter-fiókját, valamint privát módra kapcsolta Instagram-fiókját is. Ennek oka, hogy Faustyna erotikus tartalmait Twitter-fiókján keresztül fedezték fel.

A lap információi szerint a nő szexvideókat tartalmazó profilokkal rendelkezik a Manyvids, a Modelhub, az IwantClips és a Pornhub oldalakon is.

Az El Mundo megkérdezte magát Julia Faustynát arról, hogy készített-e erotikus tartalmakat az internetre, aki a kérdésre válaszolva beismerte,

igen, készítettem pornóvideókat, de nem vagyok pornószínésznő, és az, hogy ilyen jellegű videókat készítettem, semmin sem változtat

– mondta.