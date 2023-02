Hajnal Miklós: Értetlenül állok a DK véleménye előtt

Hajnal Miklós, a Momentum országgyűlési képviselője egy interjúban kifejtette: értetlenül áll azelőtt, hogy Ráczné Földi Juditot választották a DK országgyűlési képviselőjének, akinek köztudottan papírja van arról, hogy off-shore-ozott. A politikus reagált a Medián-felmérésre is.

Amint arról az Index is beszámolt, a Medián adatai szerint a fiatalok körében a Kétfarkú Kutya Párt vezeti az ellenzéki mezőnyt, 40 év felett viszont előretör a Demokratikus Koalíció. A Mandiner ezzel kapcsolatban is kérdezte Hajnal Miklós momentumos országgyűlési képviselőt, aki úgy fogalmazott, a fiatalok körében a Kutya Párt mindig népszerű volt, de szerinte a Momentum is jól szerepelt.

Úgy véli, ha a következő választásokon érdemi kihívói akarnak lenni a Fidesznek, akkor elsősorban a 40 év felettieket kell meggyőzniük az ellenzéki pártoknak, ehhez viszont sokat kell bizonyítaniuk.

Hajnal Miklóst egyébként meglepte a felmérés eredménye, mert

úgy gondolja, a kormányzat politikájában ma nagyon nehéz egy fiatalnak látni a jövőt, a perspektívát.

Értetlenül áll Ráczné Földi Judit ügye előtt

Mint megírtuk, Ráczné Földi Juditot választották a DK országgyűlési képviselőjének, akinek köztudottan papírja van arról, hogy off-shore-ozott. (Ráczné off-shore-ügyéről itt írtunk.) Hajnal Miklós most elmondta, nagyon értetlenül áll a DK véleménye előtt, ugyanis a párt az előválasztás idején még azt állította, hogy az off-shore problematikus, most viszont azt, hogy ez rendben van. A Momentum viszont nem változtatott az álláspontján, ők mindig az off-shore ellen lesznek – fejtette ki.

Hozzátette: van még egy érdekes dolog az ügyben, ugyanis a Nemzeti Választási Bizottságban a Fidesz delegáltjai is támogatták Ráczné Földi Judit mandátumhoz jutását, ami azért felvet több kérdést.

Szerintünk azzal, hogy a Momentum később visszavonta a meghatalmazást, a DK már nem delegálhatta volna Rácznét. A választási bizottság ezt másként gondolta, de ez annak ellenére is jogértelmezési vita, hogy komoly politikai következményei vannak, így nem érdemes ezzel tovább foglalkoznunk

– fejtette ki Hajnal Miklós.

Azzal kapcsolatban, hogy az MSZP – a többi párt megkérdezése nélkül – sorban jelenti be a polgármesterjelöltjeit, Hajnal Miklós azt mondta, hogy nem tekintik hadüzenetnek, és ezt a Momentum is meg fogja majd tenni a megfelelő időben. Úgy véli, közös ellenzéki érdek, hogy minél több helyen megteremtsék az együttműködés kereteit, de a választóknak 2023 februárjában nem az a legfontosabb kérdés, hogy a pártoknak ki a polgármesterjelöltjük.

(Borítókép: Hajnal Miklós. Fotó: Papajcsik Péter / Index)