Kiállítás nyílt Móricz-Sabján Simon emlékére

Kiállítás nyílt hétfőn az Einspach Fine Art & Photography galériában Budapesten a 2022 decemberében elhunyt Móricz-Sabján Simon fotóriporter emlékére. A fotográfus 42 évet élt.

A tárlaton a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjjal is elismert fotóriporter képei mellett 90 fotográfus munkái láthatók. A kiállító művészek és a szervező kurátorok az emlékezés mellett egyúttal támogatni kívánják Móricz-Sabján Simon családját a kiállítás képeiből befolyó összeggel.

Móricz-Sabján Simon kétszeres China International Press Photo Contest-nyertes, illetve Pictures of the Year International (POYi)-, NPPA Best of Photojournalism-, Prix International de la Photographie-, PDN-, FCBarcelona Photo Award-, Slovak Press Photo- és ASPAward-díjazott. Munkáival több külföldi és magyarországi elismerés mellett 43 alkalommal nyert díjat a Magyar Sajtófotó Pályázaton, közöttük háromszor a MÚOSZ Nagydíját, hat alkalommal a Munkácsi Márton-díjat a legjobb kollekcióért, három alkalommal a 30 év alatti, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter díját és háromszor a legjobb hírképért járó Escher Károly-díjat.

2021-ben a Mediaworks-fotópályázat nagydíjasa volt, 2022-ben elnyerte a Capa-nagydíjat. 2003-tól 2016-ig a Népszabadság munkatársa volt, 2016 végétől a Manager Magazinnál és a Világgazdaságnál is dolgozott. Február 3-án helyezték végső nyugalomra.