Nem először törölnék el az orvosok kötelező kamarai tagságát

A kormány hétfőn benyújtott törvényjavaslata nemcsak az orvosok kötelező kamarai tagságát szünteti meg, hanem arról is rendelkezik, hogy az orvosok elleni etikai ügyek a kamarától az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz kerüljenek át. Az orvosi kamarai tagság a rendszerváltozás óta szinte állandóan viták kereszttüzében áll. 1994 óta kétszer vezették be az orvosok kényszertagságát, és most várhatóan másodszor is eltörlik azt.