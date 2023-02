Orbán Viktor még ma este útnak indul

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatásra utazik hétfő este Egyiptomba – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormány delegációjának tagja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is.

Orbán Viktor kedden tárgyal Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel, majd együttműködési megállapodást írnak alá – mondta Havasi Bertalan.

A program szerint a magyar kormányfőt fogadja Ahmed et-Tajjeb, az iszlám világban nagy tekintélynek örvendő kairói al-Azhar egyetem és mecset nagyimámja, majd II. Tavadrosz kopt pápa is.

Orbán Viktor hivatalos látogatásával egyidejűleg magyar üzleti delegáció is érkezik Kairóba, a magyar cégvezetők egyiptomi partnereikkel üzleti fórumon vesznek részt.

(Borítókép: Orbán Viktor 2021-ben. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI)