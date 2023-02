Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője szerint 2023-ban is folytatódik az Orbán-kormány iránytű nélküli hánykolódása. Arról is beszélt, hogy a kormány katasztrófa receptjének mindenki az áldozata lesz, recesszió közeli helyzet van, csökkennek a bérek, válságban van az oktatás, az egészségügy, a megélhetés, a jogállam és a demokrácia is, nem jönnek a fejlesztéshez szükséges uniós források. Azt is mondta, hogy antidemokratikus és autokrata politikája miatt elszigetelődik az ország az EU-ban és a szövetségesei körében. Tóth Bertalan szerint orbáni infláció van.

Az MSZP álláspontja az, hogy radikális változás kellene az adópolitikában, de erre nem hajlandó a kormány, ezért szükséges az ársapkák megtartása. Amíg ilyen drágák az élelmiszerek, fenn kell tartani és ki kell terjeszteni az élelmiszerre vonatkozó ársapkákat, ezzel kapcsolatban a mai napon online konzultációt is indít a párt. Tóth Bertalan hozzátette: a kisboltok és a kistermelők kapjanak kompenzációt az élelmiszerekre vonatkozó ársapkák miatt.