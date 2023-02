Tanára és édesapja is zaklatta a 13 éves kislányt, megszólalt az édesanya

Éveken keresztül zaklatta szexuálisan egy békés vármegyei falu történelemtanára az egyik 13 éves diákját. Később kiderült, hogy a kislányt az apja is molesztálta, és ő „adta el” a tanárnak. A kislány édesanyja most elmondta, régóta harcol azért, hogy visszakapja a gyermekét.

Mint megírtuk, szexuális visszaélés gyanúja miatt őrizetbe vett két férfit az Orosházi Rendőrkapitányság, akik mindketten az utóbbi férfi 13 éves lánya sérelmére követtek el szexuális cselekményt. Később kiderült, hogy a másik férfi a lány történelemtanára volt, aki 2022 szeptembere óta tanított óraadóként a békési faluban. Az Indexnek a Békéscsabai Tankerületi Központ elmondta, hogy az intézményvezető számára 2023. február 7-én vált részben ismertté a bűncselekmény gyanúja, amit azonnal jelzett a tankerületi központ felé. Majd még aznap azonnali hatállyal felmondták a férfi megbízási szerződését.

A kislány édesanyja a Borsnak nyilatkozva elmondta, hogy miután a lánya megszületett, a gyerek édesapja szó szerint elüldözte a nőt és a két fiát. A kislányt nem vihette magával, ezért pereskedtek, és éveken keresztült járt a bíróságra és a gyámügyre, hogy ő nevelhesse fel a lányt.

A láthatások is borzalmasak voltak. Rám zártak egy ajtót, Erik falhoz szorított, fojtogatni akart, a kislányhoz nem engedett közel, leültetett egy székre, onnan nézhettem a lányomat. Mikor ez sokszor előfordult, kértem a gyámügyi hivatalt, hogy a családsegítőben legyen a láthatás. De ott sem lett jobb. Ott is a kislánynak tele lett beszélve a feje, hogy rám se nézzen, meg se szólaljon. Az utcán állandóan elhordtak mindennek, ott ment a veszekedés. Feladtam

– mesélte a nő a lapnak.

Elmondása szerint, amikor megtudták, mi történt a kislánnyal, teljesen összetörtek. „Másfél napig nem tértem észhez, még most is remegek az idegtől. Nagy tragédia, kész katasztrófa, szó szerint majdnem sírtam. Soha életemben nem gondoltam, hogy ilyennel fogok szembesülni” – tette hozzá.

A lány legidősebb testvére attól tart, hogy húga azt sem tudja, hogy van két testvére, mivel teljesen elszeparálták őket a kislánytól.

Egyetlen képük van a húgomról, azt is titokban készítették a családsegítőben, amikor nem figyeltek. Attól félek, meg sem mondták neki, hogy létezünk

– mondta a férfi.

A lap azt írja, most végre esély nyílhat rá, hogy az anya visszakapja a kislányt, ugyanis a családsegítő központ munkatársa pont aznap kereste fel őket, hogy környezettanulmányt végezzenek. A kislány anyja azt mondta, tárt karokkal várják haza a gyereket, és ha azt mondanák nekik, hogy mehetnek érte, azonnal rohannának is. Ugyanakkor tartanak tőle, hogy még rendezett körülményeik ellenére sem kaphatják vissza a kislányt. „Évekig harcoltam érte hiába. Most is rettenetesen félek, hogy nem kapom meg. De ha kell, akkor évekig küzdök érte!” – tette hozzá az édesanya.

„Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.”