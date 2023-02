Balesetveszélyes, ha a hajléktalanok miatt nyomkodják a vészjelzőt az utasok

Az előző héten nagy port kavart, hogy a BKK Facebook-oldalán egy bejegyzés alatti hozzászólásban arra buzdították az embereket, hogy nyomják meg a vészjelzőt akkor ha egy büdös, hajléktalan ember felszáll a járműre, és zavarja őket.

Ha hajléktalannal találkozol, nyugodtan jelezd a villamosvezetőnek a jármű vészjelzőjén, köszönjük!

– írták.

A cég később bocsánatot kért a kommentért. Mint írták: „A megbotránkoztató viselkedésből, vagy az utazási feltételek megsértéséből nem következik, hogy valaki hajléktalan volna, ahogy fordítva se igaz ez az általánosítás. Elnézést kérünk azoktól, akiket ez a hozzászólás bármilyen formában megbántott!”.

Az RTL Híradó több szervezetet is megkérdezett az esetről, amelyek arra kérték az utasokat, hogy semmiképp se tegyenek így. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet képviselője azt kérte, hogy az utasok csak akkor használják a vészjelzőt, ha valóban vészhelyzet van, rendbontó utasok ugyanis nagyon gyakran vannak a villamosokon.

„Most szombaton is volt egy ilyen a 3-as jelzésű villamoson, hogy egyszerre 3-4 villamosnak is ki kellett állnia a forgalomból, mert utastér szennyezés történt. A renitens utas sajnos a vizeletét odaürítette a villamos ülésére” – mondta Kis Sándor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet villamoságazati elnöke. Hozzáfűzte: még ilyen esetben is indokolatlan a vészjelző használata, a jelzésre ugyanis a vezetőnek vészfékkel meg kell állítania a villamost.

Ha egy járművet vészfékkel megállítok, akkor nem biztos, hogy meg tudja magát tartani egy idősebb utas. Előreesik az ülésen, kapaszkodás közben beveri a fejét, megsérül. Ez után ki vállalja a felelősséget?

– tette fel a költői kérdést az RTL-nek nyilatkozó szakembere.

Kis Sándor azt mondta, hogy a jelzőt csak olyan, valós veszélyhelyzetben érdemes használni, ha például egy utas rosszul lesz a járművön.

Az RTL az Utcajogász Egyesület nevű jogvédő szervezetet is megkérdezte az esetről. A szervezet önkéntese azt mondta, hogy a hajléktalanokat gyakran hátrányos megkülönböztetés éri, és „nem etikus ezt a sztereotípiát erősíteni, hogy nem a megfelelő viselkedésű emberek, hanem konkrétan a hajléktalanok elleni vészcsengőzésre hívják fel az utasokat”.

