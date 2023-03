A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is vizsgálja már, hogy a Magyar Orvosi Kamara megfenyegette-e azokat az orvosokat, akik csatlakoznának az új ügyeleti rendszerhez.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kedden, a police.hu oldalon közzétett közleményében azt írta, az orvosi ügyeleti rendszer átalakítása „egyesekben olyan megnyilvánulásokat váltott ki, hogy már a KR NNI is vizsgálódik”.

„Az egészségügyi átalakítás részeként tervezett új orvosügyeleti rendszer bevezetése több vármegyében folyamatban van, ugyanakkor nem mindenki tetszését nyerte el, és ennek a jogszerűség keretein túlmutató stílusban és tartalommal adtak hangot” – olvasható a rendőrség honlapján, ahol hozzátették:

az ügyeleti rendszer átalakításával kapcsolatban több orvos is kapott olyan üzeneteket, melyek a hivatásuk gyakorlásával összefüggésben próbálják – akár fenyegetéssel – befolyásolni döntésüket, a kérdéssel kapcsolatos véleményüket.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közölte: az ügyben feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja, történt-e bűncselekmény.

Az Index birtokába jutott a MOK egyik elnökének levele

Amint arról már az Index is beszámolt, a MOK küldöttközgyűlése február elején egyhangúlag megszavazta, hogy a hosszú távú célok elérése érdekében a háziorvosok ne írják alá az új ügyeleti szerződést. A háziorvosokat arra kérték, helyezzék letétbe feladatellátási szerződésük felmondását, míg a kórházi orvosoktól azt, hogy önkéntes többletmunkájuk felmondásával tegyék ugyanezt. Döntésüket azzal indokolták, hogy a magyar egészségügy helyzete tarthatatlanná vált.

A nagy port kavart ügyre a szombati Kormányinfón is rákérdeztek. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt válaszolta, hogy elvtelen, tűrhetetlen és elfogadhatatlan a MOK eljárása, amely az ellátást is veszélyezteti, amikor nyíltan fenyegeti azokat az orvosokat, akik a feladatukat ellátnák. Ha a kamarában politizálni akarnak, akkor lépjenek be a nekik szimpatikus pártba – fogalmazta meg a véleményét a miniszter, aki azért leszögezte: a kormány egyébként folyamatosan partnernek tekintette a kamarát.

Egy, az Index birtokába jutott levél szerint viszont valóban fenyegetés érte a MOK vezetősége részéről azokat az orvosokat, akik nem a kamara szájíze szerint gondolkodnak. A levelet a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei elnöke, Szijjártó László írta, s ebben az áll, hogy szerinte, aki az új ügyeleti struktúra mellett van, „az sztrájktörő” és „eladja a jövőjét egy tál lencséért”.

Később arról is írtunk, hogy napirendre kerül az Országgyűlésben az orvosi kamara fenyegetése. A Belügyminisztérium a kormány nevében törvényjavaslatot terjesztett elő, amiért az orvosi kamara hatalmával visszaélve nyomást gyakorol az orvosokra, hogy ne írják alá az ügyeleti szerződéseket. A Belügyminisztérium szerint a MOK eljárása elvtelen és elfogadhatatlan.

A MOK szerint koncepciós eljárásról van szó

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) vezetősége sajtótájékoztatóján vitatta azokat a Kormányinfón elhangzott, illetve a médiában is megjelent kijelentéseket, miszerint azért indítottak etikai eljárást az egyik területi háziorvos kollegiális vezető ellen, mert alá akarta írni az új ügyeleti rendszert.

Svéd Tamás, a MOK titkára szerint a magyar orvosok nyomásgyakorló akciójában minden kolléga önkéntesen vesz részt, és egyetlen háziorvos ellen sem indítanak etikai eljárást csupán azért, mert aláírják az új ügyeleti szerződést. „Egy koncepciós eljárás zajlik, a Gulyás Gergely által elhangzott egy vád, ez továbbgyűrűzött a teljes médián, majd a Semjén Zsolt által benyújtott törvényjavaslattal reagált erre a kormány” – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Kincses Gyula, a MOK elnöke úgy fogalmazott: az egész orvostársadalmat érte támadás, kiváltképp a kamarát tüntették fel rossz színben ezzel. „Hitelrontás miatt pert fogunk kezdeményezni a Belügyminisztérium ellen, valamint számba fogjuk venni egyéb törvényes lehetőségeinket” – jelentette ki.

