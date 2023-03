Annyi antibiotikumot írtak fel gyerekeknek, mint még soha

„Ebben a szezonban látványosan megnőtt a légúti megbetegedések száma az influenza, az RSV és a koronavírus együttes terjedése miatt” – fogalmazott az Indexnek Bense Tamás. Az esztergomi gyerekorvos szerint ennek egyik oka, hogy kevesebb gyermeket oltottak be influenza ellen, mint a korábbi években, holott egyéves kortól ajánlják a családorvosok.

Azok a gyermekek, akik még sosem kaptak influenza elleni vakcinát, intenzívebb tünetekkel estek át a betegségen

– magyarázta. A szakorvos elárulta: már 11 hónapos kortól előfordult, hogy 3-4 napig tartó magas, 40 fokos lázzal jelentkezett náluk a vírusfertőzés, a nagyobbak pedig végtagfájdalmat is tapasztaltak.

Bense Tamás arra is kitért, hogy a Covid elleni oltakozási kedv is jelentősen hanyatlott a 2022-es évtől, emellett az RSV sem terjedt ennyire az elmúlt három évben a maszkhasználat miatt. A szakorvos hozzáfűzte: azoknál jelentősebb az immunválasz, akiknek a szervezete még nem találkozott az adott kórokozóval, ez a kisgyermekeket jobban érinti. Mint mondta, ennek tudja be, hogy praxisában a csúcsidőszakban napi 40-50 betegből 2-3-nál az említett vírusok fertőzéses szövődményeket okoztak: mandula-, arcüreg-, hörgő-, fül- és tüdőgyulladást. Pár napnál tovább tartó láz, nehézlégzés, köhögés utalt erre.

Hangsúlyozta: antibiotikumot csak abban az esetben írnak fel a gyermekorvosok, ha a rendelőben alkalmazott sztetoszkópos vizsgálat vagy a Streptococcus-teszt, esetleg mellkasröntgen ezt indokolttá teszi.

Csecsemő-, bölcsődés vagy óvodáskorúak számára szirupos, hatéves kor felett pedig tablettás antibiotikumot adnak állapotuktól függően 3–10 napig. A lázcsillapítást 38 fokos testhőmérséklet felett tarja indokoltnak, elsősorban hűtőfürdővel, ha nem működik, akkor csak a számukra forgalmazott gyógyszerekkel. Bense Tamás kiemelte: ezek a készítmények teljesen biztonságosak, ritka esetben lép fel kiütéses vagy gyomorpanaszokkal járó túlérzékenység. A szakorvos elárulta, hogy térségükben már csökkenőben van a légúti megbetegedések előfordulásának aránya, ami január közepén, február elején tetőzött a gyerekeknél.

Területi eltérések vannak a megbetegedésekben

Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke az Indexnek elmondta: hódmezővásárhelyi praxisában nem tapasztalta, hogy több antibiotikumot kellett volna felírni a gyermekeknek, mint a koronavírus előtti influenzaszezonban. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy egyes fertőzéses eredetű légúti betegségek területi eltéréseket mutatnak akár az ország határain belül is.

Most azért nőhetett meg látványosabban a beteg gyerekek aránya, mert az influenza és a koronavírus mellé bejött az RSV, az első kettő ellen van ugyan oltás, de a szülők ebben a szezonban kevésbé érdeklődtek iránta

– hangsúlyozta Havasi Katalin. Az elmúlt hónapokban több olyan esettel találkozott, amikor a rendelői gyorsteszt két kórokozó együttes jelenlétét is kimutatta a gyereknél. „A dupla vírusfertőzés azok szervezetét viselte meg jobban, akik az elmúlt években nem kaptak influenza elleni oltást. Az egyik 14 éves kislánynál ez napokig tartó 40 fokos lázat váltott ki. Egyeseknél kialakult szövődmény, középfül-, arcüreg-, ritkán tüdőgyulladás” – magyarázta a családorvos, aki nem érzékelte, hogy ez gyakrabban fordult volna elő, mint a múlt szezonban, bár Hódmezővásárhelyen csak az elmúlt egy hétben szaporodtak meg az ilyen esetek. Hozzátette: csak ekkor írtak elő antibiotikumos kúrát, ugyan több szülő már a megbetegedés kezdetén kért volna gyerekének ilyen gyógyszert.

A vírusfertőzés elején csak legyengíti az immunrendszert az antibiotikum, illetve rezisztencia alakulhat ki, ez egy későbbi bakteriális eredetű megbetegedés kezelését nehezíti meg

– húzta alá. A gyermekorvos arra is rámutatott: sokan azt is elfelejtik, hogy a láz egy reakció a kórokozók elleni védekezésre, 38 foktól csökken legjobban a vírusszám. Emiatt általában nem szokták javasolni a lázcsillapítást, ami tapasztalataik szerint magától is elmúlik. „Ha a gyerek közérzete, állapota indokolttá teszi, ha fájdalmai vannak, akkor szoktuk azt tanácsolni, hogy adhatnak életkoruknak megfelelő láz-fájdalomcsillapító készítményből” – mondta a doktornő.

A szakorvos arról is beszélt, hogy a rendelőkben nem látszik a megemelkedett betegforgalom, pedig decemberhez képest több, nagyjából 80-100 gyereket kezelnek naponta, nagyjából 50 százalékukat a telemedicinán keresztül. Ami azt jelenti, hogy e-mailben írják le a tüneteket, a szülők képet küldenek, vagy videót a gyerek köhögéséről.

„Ez nagyban megkönnyíti a munkánkat, nem beszélve arról, hogy a beteg gyerekek nem fertőzik meg egymást a váróban” – emelte ki Havasi Katalin. Az RSV a praxisához tartozó csecsemőknél is problémát okozott, mint fogalmazott, szerencsére nem volt szükségük kórházi kezelésre, de állapotuk napi ellenőrzést és rendszeres légzésfigyelést indokolt. Tájékoztatása szerint tavaly is volt RSV, de korántsem okozott ilyen intenzív tüneteket.

A gyermekorvos úgy látja, hogy ez a járvány még nem ért véget, ahogy az influenza sem, ezért amíg ilyen sok a megbetegedés, azt javasolja, hogy a fél évnél fiatalabb csecsemőket csak maszk használatával látogassuk. „Akkor is fertőzhetünk, ha még nem jelentek meg a tünetek, a felgyógyulás utáni napokban is, és vannak olyan felnőttek, akik panaszmentesen csak hordozói a vírusoknak– emelte ki a Gyermekorvosok Egyesületének elnöke, aki úgy véli, lehet, hogy az idei influenzaszezon elhúzódhat. – A déli féltekén lezajlott járványhullámból ugyanis ez következik, például Ausztráliában a 1-1,5 hónap helyett három hónapig tartott, és az elmúlt öt év legintenzívebb influenzajárványán vannak túl” – fejtette ki Havasi Katalin.

A gyermekgyógyász szerint március közepéig, de akár áprilisig nem mondhatunk búcsút a tridémiának, amelyek akár bakteriális szövődményeket is okozhatnak, így eddig lehet szükség az év más időszakaihoz képest nagyobb arányban antibiotikumos készítményekre.

(Borítókép: Index)