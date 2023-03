Karácsony Gergely: Jövőre nagyobb arányban nyerjük meg a választást, mint 2019-ben

A főpolgármester meglátása szerint a tavalyi országgyűlési választások óta az ellenzék legnagyobb teljesítménye az, hogy a fővárosi önkormányzat „kiválóan teljesít” a jelenlegi körülmények között, az egyes pártok produktumának elemzését viszont nem érzi a feladatának. Azt viszont határozottan kijelentette az interjúban, hogy az ellenzéknek szüksége lesz rá a 2024-es önkormányzati választáson.

A pártok különféle mozgolódásaival kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy nem sok értelmét látja a „ki a legnagyobb kicsi” jellegű vitáknak, és saját pártja, a Párbeszéd működését sem akarja nyilvánosan analizálni. A fővárosi önkormányzat tevékenységével kapcsolatban pedig azt mondta, hogy világos erkölcsi és politikai alapon állva hozzák meg a döntéseket, ami szerinte hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy más legyen az országos politika is.

Ezért arra készülünk, hogy 2024-ben nagyobb arányban nyerjük meg a választást, mint 2019-ben

– bizakodott Karácsony Gergely, akinek az akkumulátorgyárak körül kialakult vitákról, tiltakozásokról is kikérték a véleményét. Szerinte a kormány úgy állapodik meg multinacionális cégekkel egyes beruházásokról, hogy nem kérdezi meg az állampolgárok véleményét. Hozzátette: a fővárosi vezetés éppen ezért fogadott el egy határozatot arról, hogy Budapesten ilyen nem történhet meg. „Az autózásban lezajló elektromos átállás persze akkugyárak építésével is jár, de én ezt eleve pótmegoldásnak tartom. Az lenne az ideális, ha a közösségi közlekedést fejlesztenénk, ahogy Budapesten tesszük, és szeretném, ha ez a kitétel az ellenzéki megszólalások végén is ott lenne.”

Arra a kérdésre, hogy kit látna legszívesebben az ellenzék vezéralakjaként, Dobrev Klárát vagy Donáth Annát, azt válaszolta: mindkét politikust támogatná, és mindkettőjüket ideális miniszterelnök-jelöltnek tartja. Azt kizárta, hogy egy ilyen versenyben újra elinduljon, már nem az országos politikára koncentrál, kijelentette: arra fókuszál, hogy jövőre nyerjen a fővárosban.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott, az egyeztetések során pártállástól függetlenül a legtöbb ellenzéki politikusnak tetszik a főpolgármesternek az az ötlete, hogy

a következő önkormányzati választáson jobb lenne, ha nem pártok jelöltjeiként indulnának az ellenzéki politikusok, hanem egy ernyőszervezet égisze alatt.

Karácsony szerint a pártoknak is az az érdekük, hogy ez megvalósuljon. Beszélt arról is, hogy ez egyfajta lehetséges válasz lenne arra a problémára, hogyan lehetne az európai parlamenti választáson egymással versengő pártoknak az önkormányzati választáson együttműködve sikert aratniuk.

Egyébként ma úgy áll, hogy ez nagyon kemény küzdelem lesz az ellenzéki pártok között, nagyobb, mint a Fidesz és az ellenzék között, és ez a küzdelem nem veszélyeztetheti az önkormányzati sikereket.

Karácsony Gergely úgy véli: egy budapesti fókusszal működő, lokálpatrióta ernyőszervezetre van szükség, szerinte ez 2019 egyik fő tanulsága. Hozzáfűzte: sokan vannak, akik nagyon szívesen részt vesznek egy önkormányzati kampányban, de a pártokra nem adnák le a voksukat, mert ezt már túl erős kötődésnek érzik.

Arra is reagált, hogy Gyurcsány Ferenc korábban kijelentette, a DK nem támogatja őt automatikusan a főpolgármester-választáson, valamint az LMP is hasonlóan nyilvánult meg. Karácsony Gergely azt mondta: az elmúlt időszakban nem beszélt Gyurcsány Ferenccel, fővárosi DK-s politikusokkal viszont sokszor egyeztet. Hozzátette: ő sem támogat senkit automatikusan. Ez így szokott lenni, szerinte nincs ebben semmi különleges. Azt mondta, a pártok együttműködése mindig úgy indul, hogy elkezdenek egymásnak beszólogatni.

Pontosabban elkezdenek ők beszólogatni, mert én kínosan kerülöm ezeket a helyzeteket. De mindenki pozíciót akar fogni, mert akar még egy alpolgármestert itt, vagy egy főpolgármester-helyettest ott, tehát ez része az ellenzéki kirakós játéknak. Abban az értelemben komolyan veszem, hogy tudom, milyen szándékok húzódnak meg mögötte, de a végén úgyis összeáll ez a kirakós

– mondta Karácsony Gergely a Magyar Hangnak.

A Párbeszéd politikusa nem titkolta, hogy a fővárosi önkormányzatnak rossz a viszonya a kormánnyal. „Látni kell, hogy a város saját erejét elveszi a kormány. Például

Tarlós István vezetése alatt 2019-ben még 5 milliárd forint szolidaritási adót kellett fizetni a fővárosnak, idén viszont már 58 milliárd forintot.

Vagyis kimondható: a fővárosi önkormányzat az állami költségvetés egyik legfőbb támogatója, nettó befizető. Ez egy fenntarthatatlan helyzet, nekem pedig a budapestiek érdekét kell képviselnem.”

Hozzátette: amit a válság elvesz a várostól, azt okos lépésekkel kezelni tudják. Ebben a helyzetben megfogalmazása szerint a kormányzati sarc tarthatatlan.

A viszonyunk a kormánnyal tehát abban az értelemben semmilyen, hogy átláthatatlanná vált.

Karácsony Gergely azt mondta, nincs tudomása arról, ki lehet majd a fideszes ellenfele a főpolgármester-választáson, de azzal tisztában van, kiket mérnek, tesztelnek, és azt is tudja, hogy ezekben a kutatásokban körülbelül 20 százalékkal vezet a teljes népességben a fideszes jelölttel szemben.

Számomra teljesen világos, hogy Orbán Viktor csak olyan jelöltet tűr meg, akit a kesztyűbábjának mondhat. Azt fogom legyőzni, akit a Fidesz indít.

A Korányi Dávid elleni támadásokkal kapcsolatban azt mondta a lapnak, hogy az Action for Democracy nevű szervezet alapítója valóban a főtanácsadója volt, és jelentős városdiplomáciai munkát végzett, amelynek kézzelfogható eredményei is vannak.

Budapest ma egy széles körű nemzetközi nagyvárosi koalíció motorja, az EU-s lobbi több milliárd forintot hozott a budapestieknek, ebben Dávid munkája vastagon benne van. De ez a munka teljesen független volt attól, amit ő az Action for Democracynál végzett.

A Korányi Dávidot és az Action for Democracy nevű szervezetet érintő kampányfinanszírozási ügyről itt olvashatják el összefoglalónkat.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2023. január 23-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)