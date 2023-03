Tombol az influenza, de a java még csak most jön

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) légúti figyelőszolgálatában részt vevő orvosok jelentéseit követő becslések szerint február utolsó hetében már 295 600-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. Közülük 65 300 embernél diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést, amely 11 300-zal több, mint a megelőző héten.

Februárban ötödével nőtt az orvosoknál jelentkezők száma, és a hónap első hetéhez képest az utolsó héten a betegek száma 71 százalékkal ugrott meg. Egyértelműen tombol tehát a járvány, amely radikálisan növekszik.

Szakemberek szerint márciusban érjük el a csúcsot, de még kérdés, hogy mikor. Növekszik a koronavírusos betegek száma is.

A kórházi ápolást igénylő betegek közül 70-nél az influenza, 59-nél a Covid–19 vírusa, 43-nál az RSV állt a megbetegedések hátterében.

AZ RSV-POZITÍV BETEGEK KÉTHARMADA 2 ÉVES VAGY ANNÁL FIATALABB, UGYANAKKOR A COVID–19-FERTŐZÖTTEK NÉGYÖTÖDE 60 ÉVES VAGY ANNÁL IDŐSEBB.

Influenza okozta SARI megbetegedést valamennyi korosztályban diagnosztizáltak.

Az influenzás, koronavírusos, RSV-s betegek 51 százaléka 0–14 éves gyermek, 24,5 százaléka 15–34 éves fiatal felnőtt volt. A betegek 43,7 százaléka 0–14 éves gyermek, 29,2 százaléka 15–34 éves fiatal felnőtt volt. A 35–59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 20,1 százaléka, 7,0 százalékuk pedig a 60 éven felüliek közül került ki.

A napokban az Indexen arról számoltunk be, hogy decemberhez képest sokkal több, 80-100 gyerek fordul orvoshoz naponta. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke azt mondta, hogy most azért nőhetett meg látványosabban a beteg gyerekek aránya, mert az influenza és a koronavírus mellé bejött az RSV, az első kettő ellen van ugyan oltás, de a szülők ebben a szezonban kevésbé adatták be ezeket gyermekeiknek. Hozzátette: a dupla vírusfertőzés azok szervezetét viselte meg jobban, akik az elmúlt években nem kaptak influenza elleni oltást. Havasi Katalin tájékoztatása szerint tavaly is volt RSV, de korántsem okozott ilyen intenzív tüneteket.



Korábban szakemberek arról beszéltek, hogy akár egyszerre is el lehet kapni a tridémia két, ritkább esetben mindhárom vírusát, de egyelőre nincsenek olyan jelek, amelyek szerint a többszörös vírusfertőzés a klinikai tünetekben hatványozódna. Rusvai Miklós állatorvos, vírusszakértő egy interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy a megfelelő vírus mielőbbi azonosítását illetően ma már a tridémia esetében is léteznek orrüregből vett mintákon használható

patikai gyorstesztek, amelyek képesek egyidőben kimutatni az influenza, a Covid–19 vírusa és az RSV egyedi vagy együttes jelenlétét.

Noha továbbra is a PCR-teszt tekinthető az arany sztenderdnek a vírusok azonosításában, a gyorstesztek gyakorlati jelentősége is igen nagy, mivel tízezres költségek, utazás, illetve a fertőzés továbbadása és a megfertőződés veszélye nélkül azonnali választ kaphatunk, hogy mely vírus okozza a panaszainkat, így Rusvai Miklós szerint csökkenteni lehet a terjedésből és terjesztésből adódó veszélyeket.

(Borítókép: Theo Heimann / Getty Images)