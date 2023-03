Országos óriásplakát-kampányt indít a Mi Hazánk

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke bejelentette, hogy a 18–29 éves korosztályban az ő pártjuk a legnépszerűbb a Medián mérései szerint, ezért nagy felelősség hárul rájuk. A politikus beszámolt arról is, hogy országos kampányt indítanak, melynek keretében az összes vármegyeszékhelyen és több más településen is kifüggesztik óriásplakátjaikat.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke kiemelte: a Medián kutatása szerint 20 százalékos támogatottsággal pártjuk a legnépszerűbb a 18–29 éves korosztályban. Hozzátette, hogy a Fidesz 14 százalékon áll a fiatalok körében. A közvélemény-kutatás azt is kimutatta, hogy a szavazók átlagéletkora a DK-nál 60, a Mi Hazánknál 40 év.

Ezért a Mi Hazánknak fokozott feladata és felelőssége van a fiatalok képviseletében

– jelentette ki Novák Előd.

Kampányukról elmondta: minden vármegyeszékhelyen és több más településen is lesznek óriásplakátjaik vagy annál is nagyobb, úgynevezett megaplakátjaik. Emellett a belvárosi részeken több cég felületein citylight plakátokat is elhelyeznek.

Igazságosabb iskolarendszert követelnek

Binder Csaba, a Mi Hazánk Ifjainak elnöke úgy fogalmazott: „arrogáns és korrupt pártok” helyett politikai alternatívát kínálnak olyan javaslatokkal, amelyek tervezhető és biztonságos jövőt jelentenek az elvándorlás helyett.

Jelezte, hogy érdemelvű és igazságos iskolarendszert szeretnének, a testnevelésórákon bevezetnék a küzdősportoktatást, az 50 órás közösségi szolgálatot pedig hétnapos honvédelmi alapkiképzéssel is kiválthatóvá tennék.

Binder Csaba hozzátette: felszólalnak a tanárok 45 százalékos béremelése mellett, továbbá bérlakásépítési programot, élhetőbb kollégiumokat és legalább általános iskolai végzettséghez kötve húszéves kor alatt ingyenes jogosítványszerzési lehetőséget szorgalmazott a politikus – írta meg az MTI.