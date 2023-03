Nyolc golyóval lőttek meg egy kiscicát, pár napon belül a harmadik műtét vár rá

Néhány nappal ezelőtt a Tatai Civil Állatvédők vettek magukhoz egy kiscicát, akire valaki többször is rálőtt, összesen nyolc golyót találtak a macska testében. A röntgenfelvételeken látszik, hogy a nyolc töltényből öt igen közel volt egymáshoz, amiből arra lehet következtetni, hogy valaki szándékosan vette célba az állatot – írja a kemma.hu.

Nagy Éva, a tatai állatvédők vezetője a portálnak elárulta, a Harcos névre keresztelt cicát a győri állatkórházba vitték, ahol CT-felvételt készítettek róla. Onnan azonnal a műtőbe került, mert kiderült, hogy belső vérzése van. Végül három golyót sikerült kiszedni a kandúrból, amelyekből kettő a gerince mellett volt.

Az állatvédők már korábban is jelezték a történteket a rendőrségnek. Most pedig, hogy sikerült három golyót kiszedni a cicából, bizonyíték is van a kezükben. Ezzel már a feljelentést is meg tudják tenni. Mivel a cicát lakott területen belül lőtték meg, akár börtönbüntetéssel is számolhat az elkövető.

Újabb műtét vár Harcosra

Rossz hírrel jelentkeztek péntek este a Tatai Állatvédők Facebook-oldalukon, a macskát ugyanis katéterezni kellett, mert nem tudott magától üríteni. Mint kiderült, van még a hasfalában két olyan lövedék, amit muszáj kivenni, így pár nap leforgása alatt már a harmadik műtét vár rá hétfőn.

A macska kezelése már több százezres nagyságú, de az állatvédők nem adják fel, amíg azt látják, hogy Harcos élni akar.