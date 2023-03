Horribilis összegekért árulják az omlásról elhíresült Jókai utcai ház lakásait

El szeretnék adni a 2022 júniusában leomlott terézvárosi ház felső szinten lévő lakásait. Mint kiderült, 2,3 millió forint/négyzetméter áron is árulnak lakásokat az épületben. A tetőszerkezet omlása miatti beázás már megszűnt, mivel felette a ráépítések tetőrésze elkészült.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, leomlott egy ház tetőszerkezete Budapest belvárosában tavaly júniusban. Az omlás magával sodorta az alatta lévő erkélyek párkányzatát is, a törmelék pedig a Jókai utcán parkoló gépkocsikra, illetve az úttestre zuhant.

Végül kiderült, mi az a luxusprojekt, amelyet a tetőtér helyére terveztek: a beruházó 15 olyan lakást tervezett oda, amelynek alapterülete 70–180 négyzetméter.

A lakásokat 150 millió forintos ártól kínálja eladásra, de a legnagyobb lakás ára a 400 millió forintot is túllépi.

A balesetben több ember is megsérült, köztük egy, az Operettszínházba tartó balerina. A lány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy több életmentő műtétet is végrehajtottak rajta. Júliusban pedig már arról szóltak a hírek, hogy Niki – aki a ráomló törmelék miatt koponya- és gerincsérülést is szenvedett – kezd felépülni.

Még nincs felelős

Budapest főépítésze, Erő Zoltán meglepőnek tartotta, hogy az építési hatóság egy ilyen nagy munkánál nem írta elő védőtető kialakítását a járda felett, holott az a munkavédelmi előírások legelső feltétele.

Az Indexnek akkor nyilatkozó munkavédelmi előadó szerint a kivitelező által alkalmazott társaság tagjai gyakorlatilag

semmilyen munkavédelmi előírást nem tartottak be,

így kerülhettek például a tetőre gyúlékony anyagok, amelyek május 26-án be is lobbantak.

A BRFK még mindig nem derítette ki, hogy a tűznek volt-e valamilyen köze az eleve súlyos tragédiákkal terhelt sarokház tetőterének leomlásához, csak annyi biztos, hogy a rendőrség még mindig nem zárta le a nyomozást.

Tizenöt új luxuslakás vár gazdára

A Bors most kiderítette, a házomlásban érintett épületben egy átlagos nagyságú, régi lakás 60 millió forintos értéket képvisel 950 ezres négyzetméterárral számolva. Az emeletre épített tizenöt új, sok luxussal felszerelt lakás 2,3 millió forintot ér négyzetméterenként. Ezek 70–180 négyzetméter alapterületűek, így az áruk 150 és 400 millió forint között mozog.

A ház egyik lakója elmondta a lapnak, hogy a tetőszerkezet omlása miatti beázás már megszűnt, mivel felettük a ráépítések tetőrésze elkészült. A beázott lakások közül azokat már elkezdték felújítani, amikben nem lakik senki, de a többi lakóval az egyeztetésekre még nem került sor.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)