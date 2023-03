Itt a következő dátum, amire érdemes figyelni a kormány uniós tárgyalásainál

„Rossz hírt hozok: az Európai Bizottság nem fogadja el a kormány módosításait” – írta vasárnapi nyílt levelében Ujhelyi István. Az európai parlamenti képviselő két ügyben is úgy értesült, hogy Brüsszelben nem tartják elegendőnek a magyar kormány változtatásait.

A korábbi MSZP-s politikus szerint

az Európai Bizottság a héten döntött, és nem fogadta el a Fidesz-kormány által – többek között az alapítványokba kiszervezett egyetemek kuratóriuma kapcsán – tett módosításokat és vállalásokat.

Navracsics Tibor területfejlesztésért, valamint uniós forrásokért felelős miniszter február végén jelentette be, hogy „elküldtük a hivatalos ajánlatunkat, amely az összeférhetetlenség vonatkozásában az államtitkári szinttől felfelé nyilvánítaná összeférhetetlennek a kuratóriumi tagságot. Másrészt pedig a mandátum időtartamára vonatkozóan – figyelembe véve az újraválasztás lehetőségét – egy kétszer hatéves időintervallumot ajánlunk fel az Európai Bizottságnak kompromisszumos megoldásként”.

A legutóbbi kormányinfón megkérdeztük Gulyás Gergelyt, hogy érkezett-e már reakció erre az Európai Bizottság részéről. A Miniszterelnökséget vezető miniszter akkor leszögezte, hogy „mind az igazságszolgáltatás, mind az alapítványi egyetemek ügyében a bizottságnál pattog a labda. Tőlük kell megkérdezni, hogy elfogadják-e”.

Szerdán tárgyalnak

Ujhelyi István értesülésével kapcsolatban megkerestük Navracsics Tibor kabinetét, az alábbi választ kaptuk:

Egy tárgyalási folyamat kellős közepén vagyunk, aminek a következő része Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerdai brüsszeli megbeszélései lesznek, ahol, mint mindig, megállapodásra törekszünk majd. Ezt tettük akkor is, amikor az unió illetékesei korábban egyvalamit, a miniszterek és államtitkárok távozását kérték a kuratóriumokból. Ezt is teljesítettük már.

Ujhelyi István azt is tudni véli, hogy az Európai Bizottság egyelőre nem lát elégséges előrelépést az igazságügyi rendszer reformjánál sem, de ennek határideje egyébként is csak március vége. A várható változtatásokról itt írtunk bővebben. Az ügyben civil szervezetekkel egyeztetett az Igazságügyi Minisztérium, a találkozó részleteiről őket és a tárcát is kérdeztük.

