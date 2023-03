A kormány megszüntetné a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyát

A köznevelési törvény módosításával megszüntetné a kormány a tanárok közalkalmazotti jogviszonyát, és elvennék a tantestületek jogainak egy részét is. Mindez abban a tervezetben szerepel, amelyet nemrég bocsátott társadalmi vitára a Belügyminisztérium. A pedagógus-szakszervezetek szerint a lépés rendkívül hátrányos következményekkel járna a tanárokra nézve.

Az RTL Híradó beszámolója szerint a közalkalmazotti jogviszony helyett úgynevezett köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt hoznának létre. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) alelnöke szerint a rendelkezés a gyakorlatban

teljesen új jogállást hoz létre, sem a közalkalmazotti törvény, sem a munka törvénykönyve alá nem tartoznak majd, rengeteg kérdéskörben hátrány éri a pedagógus kollégákat, például a felmentési idő kérdésében, a fegyelmi kérdéskörben.

„Tehát látszik az, hogy fegyelmezni akarják, meg akarják félemlíteni, meg akarják fosztani a jogaiktól a tanárokat” – szögezte le a PSZ alelnöke.

A közalkalmazotti jogviszonyon kívül a tantestületek jogköreit is csorbítaná kormány legújabb javaslata. A javasolt változtatások értelmében ugyanis az igazgató vagy az iskolafenntartó dönthetne a tantestület helyett a Szervezeti és Működési Szabályzatról, a pedagógiai programokról, az éves munkatervről, de még a tanulók fegyelmi ügyeiről is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a nyári vakáció kezdetét is későbbre tolhatják anélkül, hogy az adott tantestületet meg kellene kérdezniük erről.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője szerint a tervezet a pedagógusokra, a diákokra és a szülőkre nézve is „elképesztően hátrányos” rendelkezéseket tartalmaz.

Ha ezt bevezetik, sokkal rosszabb helyzet áll elő mind az iskolai demokrácia, autonómia kérdésében, mind pedig munkajogi vonatkozásban

– vázolta az ügyvivő.

Az RTL Híradó emlékeztetett arra, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter januárban, egy Kormányinfón még arról beszélt, azon dolgoznak, hogy kielégítsék a pedagógusok igényeit. Később, egy konferenciabeszélgetésen pedig arra is kitért, hogy már 2027-ben is bruttó egymillió forintos fizetésük lehet a tanároknak.

A Híradó kérdésére most a Belügyminisztérium azt írta, a publikált tervezet hónapokig tartó előkészítését a pedagógusok körében végzett online és a köznevelésről tartott konzultációk előzték meg. A szakszervezetek viszont azt mondták az RTL-nek, hogy a kormány velük egyáltalán nem egyeztetett ezekről a kérdésekről. A köznevelési államtitkár két napja tartott tájékoztatót a pedagógus-szakszervezeteknek, de egyeztetés – a szakszervezetek szerint – ott sem volt.

Ősszel még cáfolták, hogy erre készülnének

Gulyás Gergelyt tavaly ősszel is kérdezték arról, hogy tényleg meg akarják-e szüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt.

Pillanatnyilag nincs ilyen elképzelés

– mondta akkor a miniszter az eduline.hu szerint, majd azt hozzátette, amíg nincs béremelés, addig szerinte nem is érdemes erről a kérdésről tárgyalni.

Totyik Tamás tavaly ősszel arról beszélt, hogy Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a pedagógus-szakszervezetek sztrájkbizottságával való egyeztetésen vetette fel, hogy „a fiókban van már a köznevelési rendszer átalakítása”. Mint mondta, attól tartanak, hogy a kormány a béremelés feltételeként fogja kikötni a közalkalmazotti státusz megszüntetését.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)