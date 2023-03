Kiderült, hogy nem az önvezető Tesla felelős két ember haláláért

A hírről a Totalcar számolt be, amely felidézte: a Tesla járműveit gyakran érik olyan kritikák, amelyek az autóik és a vezetéstámogató rendszereik biztonsági és minőségi hiányosságairól szólnak. Gyakran azonban utólag kiderül, hogy emberi mulasztás okozza a baleseteket, ez történt most is.

Mint írták, a halálos baleset még 2022 novemberében történt Kínában. A felvételeken az látszik, hogy egy Tesla Model Y irányíthatatlan száguldásba kezd, és több embert is elsodor, mire kipördül, és megáll egy falnak ütközve (a felvétel megtekintését csak saját felelősségre ajánljuk).

A sofőr a baleset után azt mondta, hogy ő mindvégig nyomta a fékpedált, de az autó mégsem lassult, hanem továbbra is folyamatosan gyorsított. A Tesla azonban a baleset ideje alatt rögzített adatokat a kivizsgáló hivatalos szervek rendelkezésére bocsátotta, és így derült ki, hogy

az autóban nem volt bekapcsolva az Autopilot vezetéstámogató rendszer, valamint a gázpedál majdnem végig teljesen be volt nyomva.

Vagyis úgy fest, hogy a sofőr egész egyszerűen a gázpedált nyomta a padlóig, nem a féket, és ez okozta a durva balesetet.

Az utóbbi napokban a Teslák magyarországi használatával kapcsolatban is volt némi változás, erről itt írtunk bővebben.