A tavaly december közepén átadott, frissen felújított Blaha Lujza téren rongálás történt:

egy ismeretlen tettes kivágott egy páfrányfenyőt.

Erről Bardóczi Sándor, a főváros főtájépítésze számolt be a közösségi médiában. Bejegyzését úgy kezdte, hogy „az ember szíve ilyenkor összeszorul. A város jelentős költségeket áldoz annak az oltárán, hogy a Belváros parkolójából a Belváros fásított tere legyen a Blahán. Hogy az a fa gyökérszinten jól érezze ott magát a mostoha körülmények ellenére.”

Aztán jön egy önző ember, akinek a rombolás az egyetlen eszköze az önkifejezésre

– fogalmazott a főváros főtájépítésze, aki közleményében kitért arra is, hogy a térfigyelő kamerák elemzése jelenleg is zajlik, de addig is gondoskodnak a balesetveszély elhárításáról, és a pótlást is előkészítik. „De akkor sem lehet sosem megszokni; miért és mire jó ez? Az elpusztított fa egyébként egy páfrányfenyő (Ginkgo biloba) volt. Kinek ártott vajon, és mit?” – zárta bejegyzését Bardóczi Sándor.

(Borítókép: A Blaha Lujza tér 2022. december 10-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)