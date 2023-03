A koronavírus legfertőzőbb változatát kaphatta el az ATV műsorvezetője

A műsorvezető hétfőn számolt be a Facebookon arról, hogy vasárnap estére belázasodott, nem sokkal azután, hogy visszaérkezett egy kéthetes szabadságról az Egyesült Államokból.

A tesztem pozitív. Így napokkal tolódik az időpont, amikor újra találkozhatunk

– írta követőinek. A posztban arra is utalt, könnyen lehet, hogy azt az XBB.1.5-ös variánst kapta el, amely most gyorsan terjed az Egyesült Államokban.

Somos András az ATV médiacsoportjába tartozó naphire.hu portálnak beszélt részletesebben a betegségéről. Azt mondta, hogy párja, a szintén ATV-s Gulyás Eszter már az előző hét szerdán rosszullétre panaszkodott, de neki láza nem volt, és azt hitték, hogy csak szimplán megfázott.

Elmondta, hogy neki vasárnap este rögtön 38,6 fokos lett a láza, ami nála ritkán fordul elő. Azóta mindkettejüknek pozitív tesztje is van, és a láz mellett a korábbi megbetegedéshez hasonlóan most is fáj a feje, a köhögése viszont most sokkal erősebb, mint akkor volt. Somos András végül azt is elmondta, hogy mielőbb szeretnének tünetmentesek lenni, és az ATV szabályzata szerint csak úgy térhetnek majd vissza a képernyőre, ha negatív lesz a tesztjük.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az év elején közölte, hogy az akkor még főként Amerikában domináns XBB.1.5. már Európában is terjedni kezdett. Jakab Ferenc virológus egy hónapja már arról beszélt, hogy az Egyesült Királyságban is felgyorsult ennek a változatnak a terjedése.