Elgurult a gyógyszer az M3-ason, centiken múlt a baleset

A magyar utakon is egyre gyakrabban előforduló jelenség az úgynevezett büntetőfékezés. Ilyenkor az egyik autós bevág a másik elé, majd indokolatlan mértékben lelassít, az illető így kívánja megleckéztetni közlekedőtársát. Most ezt a módszert vetette be egy dühös járművezető az M3-as autópályán.