Nem mindennapi beszélgetés zajlott le Orbán Viktor apja és Hadházy Ákos között

Orbán Viktor apja, idősebb Győző először rendőrt akart hívni, aztán azt mondta, mindent megmutat. Végül azonban inkább mégsem mutatott meg semmit – számolt be közösségi oldalán Hadházy Ákos. A független képviselő bejegyzésében azt írja, Daniel Freund német EP-képviselőnek mutatta meg „azt a rengeteg kamiont, ami szinte percenként hagyja el a családi aranybányát (a gánti kőbányát), hogy aztán a rakományát az állami közbeszerzéseket megnyerő gázszerelő építkezéseire vigye”.

– írta Hadházy Ákos a miniszterelnök apjával való találkozásról. Orbán Győző ugyanis nem nézte jó szemmel, hogy idegenek szaglásznak a bányatelep környékén, ezért előbb távozásra szólította fel a képviselőket, majd azt mondta, rendőrt hív és feljelentést tesz.

A felvételen az alábbi párbeszéd játszódik le:

Orbán Győző: – És mire kíváncsiak?

Hadházy Ákos: – Megnéztük itt, hogy milyen nagy termelés ment régen.

Orbán Győző: – És ezt miért nem lehet bejelenteni, bejönni?

Hadházy Ákos: – Megnéztük csak, hogy milyen nagy termelés van.

Orbán Győző: – Az nem úgy van.

Hadházy Ákos: – Nem?

Orbán Győző: – Nem. Egy céghez be kell jelentkezni.

Hadházy Ákos: – Nem! Az út széléről meg lehet nézni.

Orbán Győző: – A megbízásról kell megbízólevél, annak rendje-módja szerint, ahogy kell csinálni, azt úgy kellene. Nem partizánkodni kell. Semmi titkolnivaló nincs. Nyugodtan bejöhet, mondom. Kap egy sisakot, miután veszélyes üzem, kap egy kísérőt, azt fotóz, amit akar.

Hadházy Ákos: – Bemehetünk most is?

Orbán Győző: – Most például nem, mert ezt elbaszarintotta. Rendesen kellett volna kezdeni.

Hadházy Ákos: – Köszönöm, viszontlátásra.

Orbán Győző: – Uraim, remélem, hogy elmennek, mert hívom a rendőrséget.

Hadházy Ákos: – Hívja nyugodtan, megyünk. Viszontlátásra!

A párbeszéd ezzel azonban még nem ért véget. A miniszterelnök apja később visszament az autóhoz, és azzal fenyegette meg a képviselőket, hogy feljelenti őket.

Orbán Győző: – Nem tudom, hogy milyen végzettsége van, de kéne tudnia: ha bemegyek egy céghez, bejelentkezek.

Hadházy Ákos: – Nem mentem be a céghez.

Orbán Győző: – Ha maszek, akkor is bejelentkezek. Veszélyes üzemág. Nem lehet csak úgy bemenni. Kap egy sisakot meg egy művezetőt, azt fotóz, amit akar, azt csinál, amit akar.

Hadházy Ákos: – Nem mentünk be, az út széléről fotóztunk csak.

Orbán Győző: – Mondom, ez saját területem. Tessék vigyázni, ez nem közterület.

Hadházy Ákos: – Nem volt kiírva, akkor tessék máskor kiírni, jó? Tessék máskor kiírni, hogy közterület. Az ön nevét lehet tudni? Tudhatom?

Orbán Győző: – Nem. Derítse ki!

Hadházy Ákos: – Oké, köszönöm szépen. Viszontlátásra!

Daniel Freund német balliberális zöldpolitikus a Twitteren korábban már Orbán Balázzsal, a miniszterelnök stratégiai igazgatójával is összetűzésbe keveredett. Orbán Balázs a Transparency International 2022-es jelentésére reagálva azt írta: „Magyarország alacsony értékelést kapott egy olyan listán, amit egy Soros által finanszírozott NGO készített. Micsoda meglepetés! Akad bárki, aki komolyan veszi őket?” Az EP-képviselő pedig erre így válaszolt a stratégiai igazgatónak:

Szerencsére már senki sem vesz titeket komolyan. / Thankfully, nobody is taking you guys serious anymore.