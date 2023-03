Az MSZP riadót fúj: telik az idő, 2024 nélkül nincs 2026

Miről és miért tárgyalnának sürgősen a többi ellenzéki párttal, erről is szó volt azon a háttérbeszélgetésen, amit a sajtó képviselőinek tartott az MSZP két társelnöke. Kunhalmi Ágnes szerint a DK időhúzása komoly veszélyt jelent az önkormányzati választásokra, mert a Fidesz malmára hajtja a vizet. Komjáthi Imre úgy véli, a pártok erejét nemcsak a százalékok adják, hanem az is, hogy az önkormányzati választásokon hány valóban esélyes helyi jelöltet tudnak állítani. A társelnökök azt is elárulták, hogy tudnák támogatni a momentumos Soproni Tamás újraindulását.