Női pilóták kiképzésére indít programot a Wizz Air

A közleményben hangsúlyozták, a 18 év feletti nőknek szóló She Can Fly pilótaakadémiai program egyedülálló, egyszerű és pénzügyileg is kedvező lehetőséget biztosít azoknak, akik a Wizz Air kereskedelmi járatainak pilótái szeretnének lenni. A képzési program – amelyre pilótatapasztalat nélküli jelentkezőket is várnak – 18 hónapig tart, és a magyarországi Trener Flight Academy együttműködésével zajlik.

A képzés elején a kadétok elsajátítják a pilótává váláshoz szükséges elméleti ismereteket, készségeket és magatartást. A sikeresen végző kadétok továbbléphetnek a haladó képzésre, majd a jelentkezők Wizz Air-specifikus képzésen vesznek részt, mielőtt teljes jogú első tisztekké válnak a légitársaságnál – írták.

A kadétok számára a tanfolyam pénzdíjas, a kezdetén 800 eurót kell befizetniük, a fennmaradó 60 668 eurót a Wizz Air előlegezi meg, amennyiben a jelentkező a képzés ötödik hónapját követően megfelel az előírt követelményeknek. A tandíj összegét a kadétok a sikeres pilótavizsga után hat év alatt, egyenlő részletekben fizethetik vissza – tájékoztatott a légitársaság.

Tóvári Attila, a Wizz Air pilótaképző iskolájának oktatásért felelős vezetője a közleményben rámutatott arra, hogy

világszerte a kereskedelmi járatok pilótáinak mindössze 5 százaléka nő, és itt az ideje ezen változtatni.

A Wizz Air 2023-as pénzügyi éve múlt szeptemberben zárult első fél évében adózás, kamatfizetés és értékcsökkenési leírás előtti nyeresége (EBITDA) éves összevetésben 164,3 millió euróról 217,8 millió euróra, bevétele 880,4 millió euróról 2,194 milliárd euróra változott. Az utasforgalom 12,5 millióról 26,5 millióra nőtt.