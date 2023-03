Nemet mond a kötelező ügyeletre a rezidensszövetség

A kórházi rezidensek a háziorvosi ügyeletben csak önkéntes alapon vehetnek részt – mondta a Magyar Rezidens Szövetség elnöke. Vámosi Péter szerint a nyomásgyakorlás látszatát is kerülni kell.

Hajdú-Bihar után március 1-jétől két újabb vármegyében, Győr-Moson-Sopronban és Szabolcs-Szatmár-Beregben is bevezették az új háziorvosi ügyeleti rendszert, amit az Országos Mentőszolgálat havonta egy-két új belépővel, fokozatosan terjeszt ki az ország egészére.

A Magyar Rezidens Szövetség elnöke az InfoRádióban közölte: több megkeresés is érkezett hozzájuk, miután kiderült, hogy a győri háziorvosi ügyeletben rezidensek is szerepet kaphatnak a vármegyei kórházból, ezért szükségesnek tartották, hogy − a kollégák megnyugtatása érdekében − megszólaljanak, hangsúlyozva, hogy a jogszabályokkal összhangban a kórházi rezidens orvosok esetében is csak önkéntes lehet a háziorvosi ügyeletekben való részvétel.

Mint azt megírtuk, a győri körzetben egyetlen háziorvos sem írta alá az ügyeleti szerződését, így az ott dolgozó rezidensek és szakorvosjelöltek láthatják el az ügyeletet. Egyelőre csak márciusra szerveznék át a rendszert emiatt, és a tervek szerint a manuális és nem manuális szakmákban dolgozó rezidensek felváltva látnák el, páros, valamint páratlan napokon. Az ügyeleti beosztás alól mentesülnek a kórház azon fiatal orvosai, akik nem közvetlen betegellátást nyújtó osztályokon dolgoznak, valamint az intenzív és sürgősségi ellátásban részt vevők.

Vámosi Péter hozzátette: a rezidensek általában kiszolgáltatottabbnak érzik magukat a kórházi hierarchián belül, és többen tartottak is attól, hogy valamilyen nyomást gyakorolnak majd rájuk, de erre a jogszabályok nem adnak lehetőséget. A rezidensszövetség elnöke jelezte, a múlt hét elején alkalma volt egyeztetni az Országos Kórház Főigazgatóság két főigazgató-helyettesével, és ők azt mondták, hogy a győri kórházban kialakult helyzetet egy sajátos helyi ügynek tekintik, és nem cél, hogy a jövőben a háziorvosi ügyeletet kórházi orvosok lássák el.

Ennek alapján a szövetség bizakodó, hogy más vármegyékben nem kerül majd sor hasonlóra − tette hozzá Vámosi Péter. Ezt erősíti, hogy például Szabolcs-Szatmár-Beregből nem érkeztek negatív visszajelzések, tehát zökkenőmentesen történt meg az átállás.

Mint ismeretes, a kormányzatnak a Magyar Orvosi Kamarával volt komoly vitája, aminek aztán egy gyors törvényalkotást lett a következménye: eltörölték az orvosok kötelező kamarai tagságát. Azzal kapcsolatban, hogy a rezidensszövetség nem tart-e egy rájuk vonatkozó törvényváltoztatástól a kritikák miatt, Vámosi Péter leszögezte: fontos, hogy az orvosi érdekvédelmi szervezetek a konkrét megoldandó ügyekben hozzájuk forduló tagjaiknak segítséget nyújtsanak, úgyhogy a Magyar Rezidens Szövetség is ezt teszi ebben a konkrét ügyben, és ezt fogja tenni a továbbiakban is.