Enyhítette a bíróság Budaházy György büntetését

A tárgyaláson sok korábbi és jelenlegi politikus, közéleti szereplő vett részt, többek közt Morvai Krisztina, Novák Előd vagy Gaudi-Nagy Tamás, Zagyva György Gyula, Toroczkai László. A Fővárosi Ítélőtábla most a terrorizmussal vádolt Budaházy György és társai elleni megismételt büntetőeljárásban hozott ítéletet, és

az elsőrendű vádlott Budaházy György 17 év fegyházbüntetését hat évre csökkentette a bíróság.

Ebbe beleszámítják az eddig letartóztatásban, illetve bűnügyi felügyeletben eltöltött időt. Budaházy mellett több másik vádlott büntetését is csökkentették: a másodrendű és harmadrendű vádlottat 5 és fél évre ítélte a bíróság, a negyed- és ötödrendű, valamint a nyolcadik és kilencedik rendű vádlott 5-5 évet kapott. Ezzel együtt volt olyan vádlott is, akinek büntetését súlyosbították.

A bíróság az indoklásában kitért arra, hogy az ítélőtábla nem értett egyet azzal a védői érveléssel, miszerint az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék több eljárási szabálysértést követett el, és azzal sem, hogy megsértette a pártatlanság elvét – írta a Mandiner.

Botrány és készenléti rendőrök a tárgyalóteremben

Miután az ítélet megszületett, a zsúfolásig telt teremben a hallgatóság elénekelte a Szózatot. Ezt követően Török Zsolt, a bírói tanács elnöke ki szerette volna üríteni a termet, ami végül nem történt meg, de Budaházy szimpatizánsai felháborodtak a kiürítés hallatán, így a készenléti rendőrség embereinek is be kellett vonulniuk a terembe.

Ezek voltak a vádpontok

Az elkövetők a 2007–2009-es időszakban követtek el Molotov-koktélos vagy robbantásos támadásokat az akkori kormánypártok, az MSZP és az SZDSZ pártirodánál és a politikusok otthonainál. Célpont volt például a Gyurcsány-kormány titokminiszterének, Szilvásy Györgynek a vidéki háza, Hiller István egykori szocialista oktatási miniszter és Kóka János SZDSZ-frakcióvezető ingatlana. Felgyújtottak egy Vörös Csepel nevű szórakozóhelyet, a Broadway Jegyiroda kirakatát és két melegbárt is. A vádpontok között szerepelt még egy székesfehérvári bankautomata felrobbantása is, pénzszerzési céllal.

A magát Magyarok Nyilainak nevező csoport akcióiban nem sérült meg senki, kivéve egy esetet, Csintalan Sándor megverését – emiatt a súlyos testi sértés is a vádpontok közé került. Csintalan Sándort, a Hír TV műsorvezetőjét 2007 decemberében az otthonánál, egy teremgarázsban négy álarcos verte véresre vascsövekkel.

A vádlottak többsége a büntetőeljárásban tagadta a vádakat, de volt a 17 ember között olyan is, aki terhelő vallomást tett saját magára és másokra is. A bíróság az ügyészségnek adott igazat a vádpontok többségében.

Tavaly decemberben Novák Katalin elnöki kegyelemben részesített több embert is. Akkor hét személy esetében eljárási kegyelemről döntött a köztársasági elnök, ezek voltak azok az emberek, akiket már az elsőfokú bíróság is felmentett. Novák Katalin akkor azt is hangsúlyozta: több ember esetében is nagyon súlyos vádakról van szó, és az ő ügyükben majd a másodfokú ítélet meghozatala után dönt arról, hogy kegyelmet ad-e nekik.

