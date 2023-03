Riasztást adtak ki, holnap pedig az egész országra figyelmeztetés van érvényben

Több járásra is riasztást adott ki csütörtök délutánra az Országos Meteorológiai Szolgálat, pénteken pedig az egész országra elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben. Az érkező hidegfront miatt péntek délutántól már nagyobb területen is lehetnek záporok, zivatarok, majd szombaton több fokkal visszaesik a hőmérséklet és nagy területen viharossá fokozódik a szél.

Csütörtök délután szakadozottá válhat a felhőzet nyugat felől, de több helyen kell számítani időnként esőre, záporra, helyenként zivatarra. Élénk, erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a nyugati–délnyugati szelet. Délután 13 és 20 fok között alakulhat a hőmérséklet, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) csütörtökön Csongrád-Csanád vármegye

több járására is riasztást adott ki zivatarok miatt.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint csütörtök délutánra hat megyére van érvényben figyelmeztetés. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna vármegyében.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Jön a hidegfront

Az Időkép előrejelzése szerint péntek éjjel északnyugat felől viszont markáns hidegfront érkezik, így szombatra több fokkal visszaesik a hőmérséklet, és nagy területen viharossá fokozódik a szél. A front előterében péntek napközben viszont még meleg, nedves légtömeg tölti ki Magyarországot, a csúcshőmérséklet a többfelé élénk, helyenként erős déli-délnyugati szélben eléri a 13-20 fokot.

Ahogy a front egyre jobban megközelíti Magyarországot, úgy a délutáni óráktól nyugat, délnyugat felől egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyek akár rendszerbe is szerveződhetnek.

A zivatarokat viharos széllökések, intenzív villámtevékenység, helyenként kisméretű jég, felhőszakadás kísérheti.

Péntekre az OMSZ zivatarok miatt az egész országra kiadta a figyelmeztetést. Mint írják, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A front mögött szombatra 7-8 fokkal visszaesik a hőmérséklet, viharossá fokozódik az északnyugati szél. Az OMSZ előrejelzése szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer per órát

Pest,

Bács-Kiskun,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Somogy,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Tolna,

Vas

és Veszprém vármegyében.

A gyors mozgású hidegfront mögött csapadék is lesz, amely főként a déli vármegyéket érinti, de a mennyisége nem lesz jelentős. A szél viszont nagy területen viharossá fokozódik, akár 90-100 kilométer per órás széllökések is előfordulhatnak.

Vasárnap sokfelé számíthatunk többórás napsütésre, számottevő csapadék sehol sem várható. Helyenként még élénk lesz, de a legtöbb helyen csillapodik a szél. Hajnalban szinte mindenhol fagyhat, majd délutánra 5 és 10 fok közé melegedhet a levegő. Hétfőn több felhő lehet az égen, de említésre méltó csapadék nem valószínű. Élénk, erős lehet a déliesre forduló szél. 8-16 fokos maximumokra van kilátás.

