Gulyás Gergely szerint elhúzódó háborúra kell készülni

Gulyás Gergely elmondta: elhúzódó háborúra kell készülni, és ha sokáig tart a háború, akkor a negatív gazdasági következményei is megmaradnak. A magyar álláspont világos: egyértelműen elítélik az orosz agressziót, humanitárius segítséget nyújt a kormány, példamutató az eljárása. Anyagilag is hozzájárulnak az ukrán állam működéséhez is, de azt is látni kell, hogy még jelentős anyagi támogatásra szorul Ukrajna.