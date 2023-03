Csaknem tizenkétmillió forintot nyert pókeren egy magyar horgász

A legjobb 16 közé is eljutott a Mikethepike névre hallgató pókerjátékos azon az online versenyen, amit még februárban rendeztek. Végül csaknem tizenkétmillió forinttal lett gazdagabb a szenvedélyes horgász hírében álló szerencsejátékos.

Tizenkétmillió forintnak megfelelő dollárt nyert nemrég egy magyar játékos online pókeren, aki szabadidejében javarészt horgászni szokott. Hobbiját olyannyira komolyan veszi, hogy első komolyabb nyereményéből is horgászbotokat vásárolt – számolt be az esetről a Pecaverzum.

A Mikethepike névre hallgató pókeres-pecás a 150 dollár nevezési díjú, garantált 10 millió dollár összdíjazású GGMasters Overlay elnevezésű pókertornán vett részt, melynek az utolsó napja február 28. volt.

A magyar játékos a legjobb 16 közé jutott a versenyen, ám ott végül megálljt parancsoltak neki, azonban így a 12. helyen végzett több mint 64 ezer induló közül, összesen 32 438 dollárt (mintegy 11,7 millió forintot) nyerve.

Egy podcastműsorban elárulta, hogy az egyetemi évek alatt ismerkedett meg a pókerrel, elmondása szerint leginkább a szabadság miatt szeret „zsugázni”.

Mikethepike arról is mesélt, hogy nincs főnöke, így bármikor leülhet játszani, de bármikor abba is hagyhatja, ha pedig úgy tartja kedve, hosszabb időre akár horgászni is elmehet.

Nekem a horgászat a hobbim. Bármikor gondolok egyet, elmegyek egy hétre. Ez nekem, ami a legtöbbet jelenti. Meg az, hogy be tudom osztani a saját időmet úgy, ahogy szeretném. De pókerezni is szeretek, egy izgalmas dolog

– fogalmazott a pókeres-pecás, aki még karrierje elején egy promóció keretében kapott ingyen 8 dollárt, mindent abból épített fel, pókeren nyert első ezer dollárjából pedig két horgászbotot vett magának.

