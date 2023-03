Átalakuló metró és designvásár várja a budapestieket

Több témában és helyszínen is várják majd különleges programok Budapesten az érdeklődőket, melyek között gasztronómiai, kulturális és divatrendezvények is egyaránt elérhetők.

Szombaton és vasárnap is számos program közül választhatnak Budapesten azok, akik nem otthon töltenék a hétvégét. A We Love Budapest nemrég össze is szedte ezeket a lehetőségeket, melyek között a gasztronómiai látványosságokon túl kulturális érdekességek is várják az érdeklődőket.

Március 11-én, szombaton a Terasznyitó pizzapiknikkel a teraszszezon is kezdetét veszi. Ennek a rendezvénynek a Paletta Budapest ad otthont, ahol ebben a hónapban minden szombaton pizzacsemegékkel várják a kilátogatókat.

A választékban megtalálható a klasszikus Margherita, a laktózmentes Marinara és pusztaszabolcsi túróalappal készülő Bianco Verde is. A szervezők ugyanakkor a húsos pizzákat kedvelőkre is gondolnak, így a kínálatban a con Salame/Prosciutto is megtalálható, ahogy a hónap pizzájaként végző, közel-keleti ízű különlegesség is.

Múltidézés az Edithben, ez vár ránk szombaton

Aki esetleg emlékszik még a Deck Attackre, az március 11-én újraélheti azokat a pillanatokat.

Már 20 éve ugyanis annak, hogy megrendezték első két eseményüket, az Interfearence és a Zero dB névre hallgató bulikat az azóta már megszűnt Kultiplexben. Szombaton az Edithben mindenki felidézheti az akkor szerzett élményeit.

Az ünnepségre hivatalos vendégként a New York-i bulisorozat, a Turntables on the Hudson két működtetőjének egyike, Nickodemus dj- és zenésztársa, az ütőhangszereken és lemezjátszókon is játszó Nappy G.

A Várkert Bazárban tartott szilveszteri buli után a Be Massive is visszatér egy másik kedvenc helyszínre, a Marriott Panoráma termébe, hogy ott köszöntse a 2023-as évet, és egyben megnyissa a 20. évadot.

Az eseményen olyan nevek is feltűnnek majd, mint Metha és Be Massive dj-k.

Különlegesség a metróban

Március 12-én, vasárnap a Katona József Színház és a Budapesti Közlekedési Központ közös projektje is látogatható, amikor napfényről a föld alá visznek bennünket a Ferenciek tere metrómegállónál.

A 30 perces performance-nak különleges célja van: lényege, hogy a különböző művészeti ágak művészei gondolkodjanak és dolgozzanak a metró különbözőtereiben, mindezt zene, mozgás, videóinstallációk, tárgyinstallációk segítségével.

A metróaluljáró így egy napra posztapokaliptikus neoantik játszótérré alakul át, a különleges fúzió miatt pedig a varázslat és a valóság egy pillanatra találkozik, hogy aztán cinkosan összemosolyogjon.

Designvásár a Bálnában, különleges hanghatás a Lumenben

Szintén március 12-én lesz látogatható a WAMP designvásár a Bálna Budapesten, ahol az első emeleten magyar tervezők mutatják majd be saját tervezésű, kis szériás termékeiket, melyek között ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy, fotó vagy gasztronómiai finomságok is elérhetőek.

A WAMP a vásár mellett egy olyan közösségi hely, ahol találkozhatunk egymással, legyünk alkotók, vásárlók, fiatal, családos, kreatív érdeklődők vagy laikusok. A WAMP Magyarország egyik legnagyobb és leghosszabb ideje designnal foglalkozó magánkezdeményezése, és kiemelt hangsúlyt fektet az általa közvetített társadalmifelelősség- és értékvállalásra is: a fast fashion és a plázák ellensúlyozójaként egy fenntartható, emberközpontú alternatívát teremt havi rendszerességű vásáraival

– olvasható a programajánlóban.

Március 12-én a Lumenben lép majd fel a Miman névre hallgató norvég zenei trió, akik a norvég és indiai népzene elemeit a free jazz és a kortárs zene formáival ötvözik, és immáron harmadik lemezükkel látogatnak Budapestre. Szintén fellép majd Jean-Michel Van Schouwburg énekes-improvizátor.