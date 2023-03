Rasszizmusellenes Bizottság: Magyarországon látni az előrelépést, de még mindig sok a probléma

A strasbourgi székhelyű, 46 tagállamot képviselő Európa Tanács szakértői jelentésében kiemeli a gyűlölet-bűncselekményekről szóló rendőrségi jegyzőkönyv 2019-es elfogadását, amelynek értelmében fokozzák a gyűlölet-bűncselekmények kivizsgálását, többek között mentorokat neveznek ki minden egyes helyi rendőrkapitányságon.

A magyar hatóságok jelentős erőfeszítéseket tettek a romák integrálása érdekében a nemzeti társadalmi befogadási stratégia keretében, beleértve a sürgősségi áttelepítési kezdeményezést is. A tanács elismerését fejezi ki továbbá az ukrán menekültek védelme és segítése érdekében hozott intézkedésekkel kapcsolatban

– áll a jelentésben.

Még mindig sok az aggály

Az érme másik oldala, hogy a jelentés számos fontos kérdéssel kapcsolatban is aggodalmakat fogalmaz meg, többek között „olyan korlátozó törvények és törvénymódosítások elfogadásával kapcsolatban, amelyek súlyosan sértik az LMBTQ személyek és a menedékkérők emberi jogait, különösen a Covid–19-világjárvány bevezetett vészhelyzeti időszakában”.

A jelentés szerint a magyarországi politikai és általános közbeszéd egyre idegenellenesebbé vált, ami negatívan érinti a menekülteket, menedékkérőket, migránsokat, a muszlimokat és a szexuális kisebbségekhez tartozó személyeket. A jelentés ezért felszólít minden közszereplőt, beleértve a politikai vezetést is, hogy

azonnal, erőteljesen és nyilvánosan lépjen fel a rasszista és LMBTQ-ellenes gyűlöletbeszéd ellen.

Az ECRI aggodalmát fejezi ki amiatt is, hogy a romák körében továbbra is magas az iskolai lemorzsolódás aránya, és hogy az oktatásban továbbra is széles körben elterjedt a szegregáció.

A romák a leghátrányosabb helyzetben vannak a munkaerőpiacon, és továbbra is erőszakkal lakoltatják ki őket, gyakran megfelelő lakhatás nélkül – állítja az ECRI jelentése.

