Van olyan orvos a kettéválasztott Honvédkórházban, aki csak 23 ezer forintot keres

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, január 1-től kettéválasztva üzemel a Honvédkórház. Az intézmény egyik része a Belügyminisztérium alá került, míg a másik része Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház néven folytatta.

Ugyanakkor a Népszava péntek reggel arról ír, nem megy olyan zökkenőmentesen az immáron kettéválasztott intézmény működése:

a lap szerint sokan még mindig várnak az első fizetésükre, míg mások jóval kevesebb pénzt kaptak, mint ami a szerződés szerint megilletné őket.

Számos orvos és szakdolgozó kapott alacsonyabb fizetést, de az ápolók közül is volt olyan, aki 60, 100 vagy akár 130 ezer forinttal kevesebb bért kapott. A legrosszabbul ugyanakkor az a fiatal orvos járt, akinek az egyik hónapban mindössze 23 ezer forintot utaltak át havi bérként.

A lap forrásaira hivatkozva úgy tudja, az esetek többségében a pótlékokat és a béren kívüli juttatásokat kapják meg rosszul az érintettek – ha egyáltalán megkapják. Mint írják, az orvosok mindössze ezen a héten kapták meg a januári ügyeleti díjaikat, ugyanakkor volt, aki kevesebbet, volt, aki többet kapott, de akadtak olyan orvosok, akik még semmit sem kaptak.

A megszólaltatott orvosok szerint elég feszült a helyzet a kórházban, hiszen vannak olyanok is, akiknek még nincs meg az új munkaszerződésük, emiatt tisztázatlan, hogy kinek mit vesznek figyelembe a korábbi honvédségi alkalmazottkénti besorolása alapján járó juttatásokból.

Eddig két bérfizetés volt, ám egyszer sem sikerült pontosan elszámolni a járandóságokat

– fogalmazott a Népszava megkeresésére Elek Norbert, a Magyar Orvosok Szakszervezetének helyi csoportvezetője.

Elek elmondta, annak a háromezer embernek a fizetésével vannak gondok, akik a Hondvédkórház kettébontása előtt civilként honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban dolgoztak, majd januártól szolgálati jogviszonyba kerültek. Elek hozzátette: az intézmény átalakításakor hiába ígérték, hogy nem fog csökkenni a szolgálati jogviszonyba kerülő alkalmazottak illetménye, nem tartható, és a besorolásokkal is gondok vannak.

A Népszava az üggyel összefüggésben megkereste az Országos Kórházi Főigazgatóságot (OKFŐ), ahol azt szerették volna megtudni, az érintettek mikor kapják meg az elmaradt kiegészítő juttatásokat.

Az OKFŐ válaszában kiemelte, az átalakítás miatt az alkalmazottakat átsorolták szolgálati jogviszonyba, ami más illetménystruktúrával jár, ezzel egy időben pedig új munkaügyi rendszert vezettek be. Az elmaradt bérekről azt írják, azok adminisztrációs hiba miatt történhettek, de azt ígérték: hóközi utalással rendezik a tartozásokat, amiről az alkalmazottak írásos tájékoztatást is kapnak, részletezve benne az új illetményrendszert is.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)