Orbán-pizzát készítenek Kiskőrösön, narancs is lesz rajta

Orbán Viktor miniszterelnök március 15-én Kiskőrösön mond beszédet. Az egyik helyi pizzéria meglátta ebben az üzleti lehetőséget, és elkészítette az „Orbán Viktor pizzát”, amelyen még narancskarikák is vannak.

Kedden derült ki, hogy Orbán Viktor Kiskőrösön mond beszédet.

Talpra, magyar! Ünnepeljünk együtt március 15-én Kiskőrösön, Petőfi Sándor szülőházánál!

– írta akkor a Facebookon a miniszterelnök.

A kiskőrösi Pizzaphone Pizzéria pénteken szintén egy Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy Orbán Viktor érkezése alkalmából limitált jelleggel „Orbán Viktor pizzát” készítenek. Mint írták:

a narancsos Pizza március 12. és március 19. között lesz kapható náluk.

BBQ, mézes alap, csirkemellcsíkok, sajt, narancskarikák, jalapeno paprika – ezekből áll a miniszterelnöknek készített pizza. A kis méretűt 3530 forintért, a nagyot 3810-ért, az óriási méretűt pedig 10 330 forintért adják majd.

A bejegyzés alatt péntek estére beindult a kommentszekció is. A kormánypárti Megafon Központ részéről már Bohár Dániel és Deák Dániel is jelezték, hogy március 15-én megkóstolják az ételt.

Korábban ők készítettek pizzát a bevándorlókról is

A kiskőrösi pizzázó egyébiránt nem először került be a hírekbe: 2016-ban még az amerikai Vice is interjút készített a tulajdonosukkal, akkor ugyanis

„Bevándorló”,

„Terrorista”,

„Szír”,

és „Ahmed” néven készítettek pizzákat, utalva ezzel a menekültválságra.

.„Nem akarom mentegetni magam a névválasztás miatt, de például az egyik kommentelőm javaslata, hogy a Terrorista pizzát Bomba energiaitallal adjuk, remek ötlet” – mondta akkor a tulajdonos, Rózsa Imre.

Hozzátette azt is, hogy kifejezett céljuk volt az, „hogy ha valaki meglátja ezeket a neveket, akkor viccesnek, vagy felháborítónak tartsa”, illetve azt is elmesélte, hogy Kiskőrösön ők nem is láttak menekülteket soha, csak a lapokból szerezték az információkat a bevándorlókról.