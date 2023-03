Már tudjuk, hogy mikor utazik Orbán Viktor Kínába

Csütörtökön a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdasági Évadnyitóján tartott beszédet Orbán Viktor, ezért az aznap délre meghirdetett Kormányinfó később kezdődött, és a szokásoshoz képest az újságírók is kevesebb kérdést tehettek fel. Az Index újságírója csak a Kormányinfó után tudta megkérdezni Gulyás Gergelyt, hogy Orbán Viktor mikor utazik Kínába.

A miniszter azt mondta, hogy

ősszel megy a miniszterelnök a kelet-ázsiai országba.

Arra a kérdésre, hogy kikkel találkozik Orbán Viktor, tömör választ adott Gulyás Gergely:

Gondolom, állami vezetőkkel.

Február végén a Kínai Kommunista Párt központi külügyi bizottságának igazgatója Budapesten tett látogatást. A kínai külügy tényleges vezetőjének tekintett Vang Ji államtanácsos találkozott Orbán Viktorral és Szijjártó Péterrel is. A külgazdasági és külügyminiszter távol-keleti kollégájával tartott közös sajtótájékoztatón beszélt a magyar–kínai kapcsolatokról.

A látogatás után Horváth Levente Kína-kutató, az Eurázsia Központ igazgatója, volt sanghaji főkonzul az Indexnek azt mondta: lehet, hogy a kínai államtanácsos egy magyar miniszterelnöki delegáció utazását készítette elő.

Kérdést küldtünk a miniszterelnök sajtófőnökének, Havasi Bertalannak, aki röviden közölte:

Orbán Viktor miniszterelnök kínai útja előkészítés alatt áll.

Kínával is összekapcsolódnának

A magyar kormány külpolitikai stratégiáját Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója fejtette ki publicisztikáiban. Legutóbbi cikkében azt írta: ahhoz, hogy Magyarország a következő évtizedben elkerülje a közepes jövedelmű országok csapdáját, a konnektivitáson vagy más néven összekapcsoltságon alapuló gazdasági stratégiát kell követnie. Azt is hozzátette, hogy

ha visszaáll a hidegháború korszakának széttagolt, tömbökre épülő nemzetközi rendje, az veszélyezteti Magyarország nemzetközi kapcsolatait és kereskedelmi státuszát.

Arra kell törekedni, hogy Magyarország minél több országgal és piaci szereplővel tartson fenn kapcsolatot a világ minden tájáról.

Idei évértékelő beszédében Orbán Viktor a kormány külpolitikájával kapcsolatban úgy fogalmazott: továbbra is barátokat akarnak szerezni, és nem ellenségeket, és azt akarják, hogy mindenki, Kelet és Nyugat, Észak és Dél érdekelt legyen a magyarok sikerében. „Blokkosodás helyett összekapcsolódás” – szögezte le a miniszterelnök.

A magyar parlament tavaszi ülésszakának első napján is felszólalt Orbán Viktor, és ismét hangsúlyozta, hogy az ukrajnai harcokat csak tűzszünettel lehet megállítani. Arról is beszélt, hogy Magyarország minden nemzetközi fórumon a békét szorgalmazza, ahogy a világ többsége is a békét támogatja. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország nem szigetelheti el magát a világ nagyobbik részétől, amely békét akar, ezért a kormány fontosnak tartja és támogatja Kína béketervét.

(Borítókép: Andrea Verdelli / Pool / Getty Images)