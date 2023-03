Riki Church édesapja bejelentette fia temetésének időpontját

Mint megírtuk, 53 éves korában meghalt Riki Church basszusgitáros, dalszerző-énekes, polgári nevén Biritz Tibor. A szomorú hírt egykori zenekara, a Junkies hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán február 25-én.

A Junkies vasárnap Riki édesapjának üzenetét változtatás nélkül közölte:

Mint Édesapja a legdrágább, szeretett gyermekemnek, Biricz Tibor Szilárdnak – művész nevén Riki Church-nek – mély fájdalommal tudatom, hogy zenei sikereit és fiatal életét egy súlyos betegség következménye szakította meg. Temetési szertartása május 26-án, pénteken 13:00-kor lesz a bécsi úti Óbudai temetőben

– írta.

Riki Church-öt elsősorban a Junkies zenekarból ismeri a közönség – a budapesti születésű basszusgitáros, dalszerző-énekes, aki az Egyesült Államokban nőtt fel, csaknem a kezdetektől, összesen 26 évig volt a formáció tagja, valamint egy ideig a DisOrderLies, a Ramones Mania és a Kr3ll csapatában is játszott és énekelt.

A zenélés mellett a rajzolásban is kiemelkedő tehetsége volt, de művészi hajlama az egyedi megjelenésében is megmutatkozott: kevés olyan ikonikus rock and roll arc alkotott a magyar zenei színtéren, mint ő.

Riki Churchnek a zenélés volt az élete, egy végtelenül kedves, bohém, mély érzésű és jólelkű embernek ismerhették a barátai, a környezete és a rajongói is, akiket világ életében nagyon szeretett és tisztelt. Az Indexen 2014 szeptemberében készült interjú a zenésszel.

(Borítókép: Riki Church. Fotó: Radó Norbert)