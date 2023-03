Sorra érkeznek vissza a telelésből a gólyák

Folyamatosan érkeznek vissza a költözőmadarak Magyarországra a telelésből. A tavasz beköszöntével Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe, Tiszalökre is megérkezett az első gólya. A következő napokban, hetekben egyre több fészekben pillanthatjuk meg őket, áprilisban a párzási időszak is kezdetét veszi – számolt be az Időkép.

Február végén a Körös-Maros Nemzeti Parkba is visszatértek az első fehér gólyák. A hírről a nemzeti park oldalán számoltak be. Mint írták, február 23-án, este hat óra környékén három, jó erőben lévő madár szállt le Dévaványán a hosszú visszaút után.

Tavaly az első gólyát március 3-án, Mezőberényben észlelték. Ehhez képest a három, Dévaványán észlelt madár jóval hamarabb tért vissza, amire az magyarázhat, hogy az idei február melegebb volt az átlagosnál.

A gólyáknál rendszerint a hímek érkeznek hamarabb, s mire a párjuk megjön, addigra kitatarozzák a fészket. A Körös–Maros Nemzeti Park beszámolója szerint azóta a három madarat rendszeresen látják Dévaványa térségében. A hosszú út ellenére láthatóan jó erőben vannak, és mivel a térségben jelenleg nincs hótakaró, így az élelemhez is könnyen hozzájuthatnak.