Újabb hidegfront érkezik, március 15-én havazhat is

Hétfőn és kedden ugyan több lesz a felhő felettünk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Nemzeti ünnepünkön, szerdán azonban az ország nagy részén borongós időre lehet számítani, és helyenként havas eső, havazás is előfordulhat.

Hétfőn sokfelé szűrhetik fátyolfelhők a napfényt, de helyenként vastagabb felhőkkel is találkozhatunk. Számottevő csapadék nem várható, de északnyugaton időnként csepereghet az eső. A délies szelet élénk, erős lökések kísérhetik – írja az Időkép.

Hajnalban mínusz 3 és 5, délután 10 és 19 fok között alakulhat a hőmérséklet, északkeleten mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat.

Fotó: Időkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Hétfőn időjárási front nem lesz felettünk, de a melegedés hatására az érzékenyek körében melegfronti tünetek jelentkezhetnek. Migrén, vérnyomás-ingadozás, keringési és gyulladásos jellegű panaszok, dekoncentráltság, fáradékonyság, bágyadtság egyaránt előfordulhat.

Ugyanakkor a hideg reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok is. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet, illetve csökkenhet a hő- és komfortérzet.

Újabb hidegfront érkezik

Az előrejelzés szerint kedden egy hullámzó frontrendszer hatására napközben a Dunántúlon sokfelé, majd délután a középső, estétől pedig a keleti tájakon is többfelé kialakulhat eső, zápor, néhol akár az ég is megdörrenhet. Helyenként pár órás napsütésre is van kilátás, míg a déli-délnyugati szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Este, éjjel egyre többfelé fordulhat nyugatira, északnyugatira a szél. Enyhébb lesz a hajnal, a legmelegebb órákban pedig 12–21 fokot mutathatnak a hőmérők.

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én, szerdán felhős, borongós idő lesz az ország nagy részén, inkább csak a nyugati tájakon szakadozhat fel a felhőzet, és süthet ki a nap a délutáni órákban. Elsősorban a középső tájakon, az Alföldön és az Északi-középhegységben valószínű csapadék, mely főként eső formájában érkezhet, de helyenként átmenetileg havas eső, havazás is előfordulhat. Viszont tartósan megmaradó jelentősebb hótakaró kialakulása síkvidéken nem várható.

A megérkező hidegfront miatt az északira, északnyugatira forduló szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések, de több tájegységünkön viharos lökésekre is számítani kell, melyek elérhetik akár a 70-80 kilométer per órát is. Reggel fagy sehol sem várható, viszont délután csak 2–10 fokra van kilátás. Lesznek olyan tájai az országnak, elsősorban a Dunától keletre, ahol délután hidegebb lehet, mint reggel.

(Borítókép: Mohai Balázs / MTI)